Türk Eğitim Derneği Başkanı: Okullar hemen açılsın, bir nesli kaybediyoruz

Türk Eğitim Derneği (TED) hükümete okulların hemen açılması çağrısında bulundu. TED, “Geleceğimiz tehdit altında. Okula dönmek zorundayız” başlığını taşıyan bir duyuru yayınladı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bir nesli kaybetmeyelim” uyarısını yaptı.

Murat Yetkin’in Yetkin Report’taki yazısında Pehlivanoğlu’nun açıklamalarına yer verdi.

Pehlivanoğlu, "Okulların kapalı kalması ve salgının ekonomik etkisinin birleşmesiyle öğrenme krizi bir neslin felaketine yol açabilir. Uzaktan eğitim her geçen gün fırsat eşitsizliklerini derinleştiriyor. Öğrenme kaybının telafisi imkânsız hale geliyor. Okulların kapalı olduğu her gün geleceğe vurulan darbedir. Unutmayalım, yaşamda sıfır risk yoktur; doğru alınmamış tedbirler vardır. Biz öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. Okulları güvenle açabiliriz” dedi.

Pehlivanoğlu, öğretmenlerin aşılama sıralamasında öne çekilmesi çağrısını yaparken bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasını vurguladı.