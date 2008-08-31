Türk edebiyatı Berlin'de tartışılacak

2008 Frankfurt Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye Ulusal Yürütme Komitesi ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Alman akademik çevrelerine, yazar ve çevirmenlerine, yayıncılarına, basın ve kamuoyona çağdaş Türk edebiyatı hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Şiir, öykü ve roman oturumları
Sempozyumda gerçekleştirilecek etkinliklerde, şiir oturumuna Gültekin Emre, Baki Asiltürk, Nilay Özer, Gökçenur Ç., Mehmet Can Doğan; çağdaş Türk hikâyeciliği oturumuna Menekşe Toprak, İbrahim Yıldırım, Behçet Çelik, Yekta Kopan, Ömer Lekesiz, roman oturumuna ise Ömer Türkeş, Ahmet Sait Akçay, Atilla Birkiye, Mahir Öztaş ve Zafer Şenocak katılacaklar. www.fbf2008turkey.com