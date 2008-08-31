T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türk edebiyatı Berlin'de tartışılacak

Frankfurt Kitap kapsamında, 5-6 Eylül’de Literaturhaus - Berlin Edebiyat Evi’nde “Çağdaş Türk Edebiyatı” sempozyumu gerçekleştirilecek.

31 Ağustos 2008 03:00

2008 Frankfurt Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye Ulusal Yürütme Komitesi ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Alman akademik çevrelerine, yazar ve çevirmenlerine, yayıncılarına, basın ve kamuoyona çağdaş Türk edebiyatı hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.

Şiir, öykü ve roman oturumları

Sempozyumda gerçekleştirilecek etkinliklerde, şiir oturumuna Gültekin Emre, Baki Asiltürk, Nilay Özer, Gökçenur Ç., Mehmet Can Doğan; çağdaş Türk hikâyeciliği oturumuna Menekşe Toprak, İbrahim Yıldırım, Behçet Çelik, Yekta Kopan, Ömer Lekesiz, roman oturumuna ise Ömer Türkeş, Ahmet Sait Akçay, Atilla Birkiye, Mahir Öztaş ve Zafer Şenocak katılacaklar. www.fbf2008turkey.com

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24