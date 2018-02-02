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Yaşam

Türk Eczacıları Birliği'nden 'TTB üyeleri serbest bırakılsın' çağrısı

"Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasının demokratik hukuk devleti ve evrensel insan hakları ilkelerini zedeleyen bir uygulama olduğu kanaatindeyiz"

02 Şubat 2018 21:30

Türk Eczacıları Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrine yönelik operasyonuna karşı yayımladıkları bildirinin ardından nedeniyle gözaltına alınan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. 

Türk Eczacıları Birliği'nin açıklamasında, toplumu ilgilendiren tüm olaylara ilişkin görüş bildirmek, açıklamalarda ve uyarılarda bulunmanın birlik olarak tarihsel sorumluluklarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İçeriğine katılıp katılmamamızdan bağımsız olarak, yine bir sağlık meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yaptıkları açıklamadan dolayı gözaltına alınmasının demokratik hukuk devleti ve evrensel insan hakları ilkelerini zedeleyen bir uygulama olduğu kanaatindeyiz" denildi.

Türk Eczacıları Birliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yaşamın ve yaşatmanın önemini bilen bir sağlık meslek örgütü olarak, yıllardan beri büyük acı ve üzüntüler yaşamamıza sebebiyet vermiş olan teröre karşı yürütülen operasyonlarda tarafımız hiç kuşkusuz ülkemizin ve ulusumuzun yanıdır.

İçeriğine katılıp katılmamamızdan bağımsız olarak, yine bir sağlık meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yaptıkları açıklamadan dolayı gözaltına alınmasının demokratik hukuk devleti ve evrensel insan hakları ilkelerini zedeleyen bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda Türk Tabipleri Birliği yöneticileri öncelikle serbest bırakılmalı ve soruşturma evrensel hukuk normlarında yürütülmelidir."

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