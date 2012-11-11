Türk Eczacılar Birliği: Tüm bitkisel ürünler İlaç Takip Sistemi kapsamına alınmalı

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, 'tamamen bitkisel' sloganıyla üretime sunulan ve merdiven altı üretimi yapılan zayıflama ilaçlarının, eczane dışındaki pek çok yerden kolaylıkla temin edilebildiği, çoğu zaman kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu bildirdi. Açıklamada, içeriğinde ne olduğu bile bilinmeyen bir biçimde üretilerek tüketiciye sunulan ilaçlar hakkında şöyle denildi:

"Bu tür ürünlerin bitkisel olduğu gerekçesiyle zararsız olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü bitkisel ürün bile olsa, bu tür ürünler eczacı denetiminde, doğru dozlarda ve doğru kullanım şekilleriyle tüketilmelidir. Her ilaçta olduğu gibi, bitkisel ürünlerde ve hatta bitkilerde de yanlış kullanım, başka hastalıkları ve beraberinde ölümü bile getirebilmektedir. Son günlerde zayıflama ürünlerinden kaynaklı ölüm haberlerinin ard arda gelmesi bunu doğrulamaktadır. İşte bu nedenle, bu ürünlerin eczacı kontrolünde eczanelerden temin edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından değil; Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve denetlenmesi gerekmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlıklı bir denetim mekanizması işletilmediği için piyasada sahtelerinin de çok sık satılıyor olması, hepimizi endişelendirmektedir. İnsan sağlığıyla oynamaktan çekinmeyen bu sağlık simsarları da, ellerinde adeta ölüm saçan bu kapsüllerle rahatlıkla gezmekte ve vatandaşı en zayıf yerinden yakalamaktadır. Ölüm kapsülleri can alıyor.”

Bitkisel ilaçlar, ilaç takip sistemine alınmalı

Bu tür ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıp ilaç takip sistemine alınması gerektiğini belirten Türk Eczacılar Birliği, açıklamasına şöyle devam etti: "Hemen her gün kötü bir örneğine rastladığımız bu durumun çözümü son derece basittir. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırma izni verildikten sonra tüm bitkisel ürünler İlaç Takip Sistemi kapsamına alınmalıdır. Tüm ilaçların üretimden tüketiciye gidene kadar ki süreçlerin en ince ayrıntısına kadar incelendiği bu sistem sayesinde değil eczanelere, ülkeye bile sahte ürün girmesi mümkün olmayacaktır. Ürününü eczanelerden güvenle alan vatandaşlar, eczacı danışmanlığında aldıkları ürünleri sağlıklı biçimde kullanabilecektir. Yetkilileri kalıcı çözümler üretmeye davet ediyoruz."