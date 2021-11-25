Türk Eczacılar Birliği'nden 'stokçuluk' iddialarına tepki: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir

Covid-19 salgınının ilk günlerinde maske ve dezenfektan fiyatları konusunda da eczacıların suçlandığı, ancak fiyat farklılıklarına üretici ve tedarikçi firmaların neden olduğunun anlaşıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz"

"Bizler halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin mensuplarıyız. Mesleğimizi gururla, özveriyle yapıyor; pandemide de iyice görünür olduğu üzere mesleğimizin getirdiği sorumlulukları gerektiğinde ailemizi, sevdiklerimizi riske atmak pahasına yerine getiriyoruz. Ülkemizin en ücra köşesinde tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda hemen her yıl, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla eczacıların stokçuluk suçlamasına maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir.”

"TEB, ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır"

"Türk Eczacıları Birliği, toplum ve hasta yararını önceleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak her daim ülke kaynaklarının en verimli yönetildiği ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşanmaması adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"