Türk donanmasına ait 8 fırkateyn Akdeniz'e gidiyor

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Korvet ve denizaltılar eşlik edecek



Türkiye ilk adımı attı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 18 fırkateyninin en az 8’inin son yaşanan olayların ardından Akdeniz’e aktif olarak görev yapabileceği kaydediliyor. Kaynaklar, yaşanan olayların ardından Türk donanmasının ağırlık merkezinin de Akdeniz’e kaydırılacağına dikkati çekiyor.Milliyet'in haberine göre, Türk donanması, halen BM Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 numaralı kararları doğrultusunda Libya açıklarında oluşturulan ve NATO’nun Napoli’deki üssünden koordine edilen “Birleştirilmiş Koruyucu” harekâtına 3 fırkateyn ve 1 denizaltıyla katılıyor. Bu bölgede TCG Kemal Reis, TCG Gaziantep ve TCG Gökçeada fırkateynleri ile TCG Dolunay denizaltısı görev yapıyor. 4 donanma unsuru İtalyan ITS Garibaldi fırkateyninin komutasındaki harekâtta önemli görevler üstleniyor.Türkiye’nin İsrail’e yönelik açıkladığı ağır yaptırımlar karşısında dikkati çeken seyrüsefer serbestisinin sağlanması konusunda, Doğu Akdeniz’de üç fırkateynin devriye gezmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bu kapsamda Türk donanmasına ait üç savaş gemisi İsrail’e karşı görev yapacak. Kıbrıs Rum Kesimi’nin münhasır alan ilan ettiği bölgede petrol aramaya başlamasına karşılık, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye de bir sismik gemiyle petrol aramaya başlayacağını ilan etmişti. Bu petrol arama işlemine de en az iki fırkateynin eşlik etmesi bekleniyor. Son yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında donanmanın 18 fırkateyninden 8’i ve bir denizaltı Akdeniz’de göreve çıkmış olacak. Doğu Akdeniz’de görev yapacak fırkateynlere yer yer korvetlerin ve denizaltıların da eşlik etmesi gündeme gelebilecek.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GRYK) İsrail’in işbirliği ile Kıbrıs’ın güneyinde petrol arama faaliyetlerini sürdürmesine misilleme yapmak isteyen hükümet ile KKTC devleti ilk adımı attı. Bu kapsamda Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) Kıbrıs açıklarında sondaj yapması için ruhsat verildi.Önümüzdeki süreçte Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması ile Kıta Sahanlığı Anlaşması ve imzalanacağı arama yetkilerinin de KKTC’deki tüm arama bölgelerini içereceği kaydedildi.Almanya’ya gidişinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol arama çalışmalarına yönelik bir takvim olup olmadığı sorusu üzerine, bölgede fiili bir durum olduğunu ifade ederek, “KKTC ile kıta sahanlığı anlaşması imzalanarak onun çizdiği sınırlar dahilinde sismik aramalarımızı biz de fiili hale getiriyoruz” dedi.