Türk domatesine izin çıkmadı, 'Rusya’da üretilmeyen ürünler'e kapı açıldı

İstanbul’da yapılan Türkiye-Rusya müzakerelerinde, Türk gıda ürünleri ile ilgili ambargo büyük ölçüde kaldırılırken, domates şimdilik “yasaklı” kalmaya devam edecek. Rusya’daki üreticilerin hükümet üzerindeki yoğun baskısı yüzünden, şimdilik Türk domatesine Rusya vizesi çıkmadı.

Türkrus.com'da yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalar, önce yaş sebze ve meyvede yasağın tamamen kaldırıldığı şeklinde algılandı. Ancak konuşmadaki “çekirdekli ürünler” ifadesinin altından, izin kapsamına domatesin alınmaması gerçeği çıktı.

Bu sabah Moskovski Komsomolets gazetesinde yer alan bir haber analizde de, Rusya pazarına portakal, mandalina, şeftali ve kayısı gibi ürünlerin girebileceği belirtildi, “Türk domatesi, Rusyalı üreticilerin talep ettiği gibi şimdilik yasaklı kaldı. Ama Rusya delegasyonundan isimler, onun da pazar dönmesinin zaman meselesi olduğunu söylüyor” denildi.

Putin sebze-meyve yasağı ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Özellikle şu konuya dikkatinize çekmek isterim. Rusya, Türkiye’den ihraç edilmesi yasaklanan bazı kalemlerin yeniden ihracını açmış bulunuyoruz. Narenciye ve çekirdekli ürünler gibi bazı tarım ürünlerindeki kısıtlamaları kaldırdık. Bu karşılıklı yarar sağlayan bir karar sonuçta. Rusya’daki tarım sektörü bu tür tarım ürünleri üretmiyor. Türkiye’den bu kalemleri Rusya’ya ithal edince Rusya’daki fiyatlar düşecektir. Türk ortaklarımız için Rusya piyasasının açılışı anlamına gelecektir. Bahsettiğim kalemlerin 2015 yılındaki ihracatının hacmi 500 milyon dolar hacmindeydi. Dolayısıyla önemli kararlar alındı ve ikili ilişkilerimizin tamamen normalleşmesi konusunda mutabık kalmıştık. Önümüzdeki günlerde bizim karma ilişkiler konseyimiz bu konuda çalışacaktır."

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Aleksey Alekseyenko DE, Türkiye’den gelen narenciye, şeftali ve eriğin girişine daha önce getirilen kısıtlamanın kaldırılacağını açıkladı.

Sputnik'e göre, Türkiye’den Rusya’ya meyve teslimatının güvenli bölgelerden ve büyük işletmelerden geleceğini belirten Alekseyenko, “Türk mevkidaşlarımızla geçen hafta görüşmemiz oldu. Haşerelerden arındırılmış bölgelerden ve kontrolümüz altında güvenliği sağlamaya hazır büyük işletmelerden başlayarak meyve teslimatını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardık” dedi. Alekseyenko, hangi tarım ürünlerine izin verileceği sorusuna, “Narenciye ve sert çekirdekli meyveler, yani Türkiye için geleneksel meyveler, şeftali, erik ve diğerleri” cevabını verdi.