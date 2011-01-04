Türk doktorun ekibi yeni bir kan testi keşfetti

T24 - Kanser tedavisini ‘büyük ölçüde imkânsızlaştıran’ serseri kanser hücrelerine karşı, bugüne kadarki en hassas test geliştirildi. Milyarlarca hücre arasında kanserli tek hücreyi dahi bulabilecek hassasiyetteki test sayesinde, özellikle göğüs, prostat, kolon ve akciğer gibi kanser tipleriyle mücadelede çığır açılacak.

Milyarlarcasağlıklı hücre arasındaki tek bir kanserli hücreyi dahi bulabilecek hassaslıkta bir kan testi, bu hastalıkla mücadelede çığır açacak.

ABD’nin Boston kentindeki Massachusetts General Hospital hastanesi uzmanları tarafından geliştirilen test, dört büyük kanser merkezince bu yıl denendikten sonra hizmete girecek. Doktorlar bugüne dek kandaki serseri kanser hücrelerin yayılıp yayılmadığını ya da yayılma olasılığını tespitte güçlük çektiği için tedaviyi yönlendirmekte sıkıntı yaşıyordu.



Bir tür ‘likit biyopsi’

Bu tür serseri hücreleri büyük hassaslıkla ele geçiren kan testi sayesinde özellikle göğüs, prostat, kolon ve akciğer gibi kanser tiplerine uygulanan tedavi zaman kaybetmeden uygun bir şekilde yönlendirilebilecek. Doktorlar başlangıçta testi, hangi tedavinin hastanın tümörü için uygun olduğunu saptamada kullanacak. Seçilen tedavinin işe yarayıp yaramadığı çabucak anlaşılabilecek. Testin mucitlerinden Massachusetts General Hospital Başhekimi Daniel Haber, “Bu bir tür likit biyopsi. Hastaları acı verici doku numunesi alma işlemlerinden kurtaracak. Doktorlara da periyodik röntgen çekimlerinden daha etkili bir şekilde hastayı inceleme imkanı verecek” diye konuştu.



Eldeki testler yetersiz

Sonuç olarak test mamografi, kolonskopi gibi yöntemlerin dışında da kanseri izleme olanağı yaratacak. Birçok insanda kanser teşhisi iğneli biyopsisiyle yapılıyor. Bu yöntem, tümörün büyümesini hangi genlerin ya da yayılma rotasının kontrol ettiğini saptamaya yetecek numune sağlayamıyordu. Ya da sözkonusu numune, hasta hangi tedavinin uygulanacağına karar verilene kadar kullanımdışı kalıyordu. Hatta hastaların çoğunun iki tedavi şeklini uygulamaya ömrü yetmiyordu. Kan testi hastanın ömrünü azaltan bu gecikmeleri önleyebilecek ve bu sayede pekçok hayat kanserin pençesinden kurtarılabilecek. Şu anda piyasadaki tek kan testi ise sadece hücre sayımına imkan tanıyor. Doktorların uygun tedavi şeklini seçmek için analiz edeceği kadar hücre saptayamıyor.



Nasıl çalışıyor

Mucize kanser testi, bir saç fırçasının kıllarını andırır şekilde 78 bin küçük noktası olan bir mikroçipi kullanıyor. Küçük noktalar tümör hücrelerine bağlanan antikorlarla (yabancı organik yapılara karşı vücudu uyaran moleküller) kaplanıyor. Kan, çip boyunca sıkıştırıldığında kanserli hücreler alıkonuluyor. Araştırmacılar da böylece onları sayabiliyor.

