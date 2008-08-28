Türk doktorların büyük başarısı

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu (TKASK), 102 ülkede 322 üyesi olan, alanında dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşu kabul edilen Dünya Kanser Örgütü (UICC) tarafından, ''Yılın En Başarılı Kanser Örgütü'' seçildi.



İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kanser Kongresinin ilk gününde yapılan törende TKASK, kurulduğu günden bu yana hem Türkiye içinde yaptığı projelerle birçok ilke imza atması, bilimsel araştırmalara destek vermesi, kanser konusunda bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunması hem de yurt dışındaki çalışmalarından dolayı ''2008'in En Başarılı Kanser Örgütü'' ödülüne layık görüldü.



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, yaptığı açıklamada, ''Yılın En Başarılı Kanser Örgütü'' ödülünü almaktan dolayı Türk hekimleri adına gurur duyduklarını belirtti. Ödülün, Türk bilim adamlarının, tıp alanındaki başarısının bir göstergesi olduğunu dile getiren Kutluk, ''Ödül, kanser konusunda Türkiye'deki yönelimlerin doğru olduğunun, dünya tarafından kabul edildiği anlamını taşımaktadır. Bu, Türkiye'nin başarısıdır'' diye konuştu.



Türkiye'de bir ilk



''Türkiye'de kanser alanında bir cemiyetin, ilk defa böyle bir ödüle layık görüldüğünü'' ifade eden Kutluk, kurumlarının bu ödülle güçlendiğini, cesaretlendiğini ve bu moralle çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Kutluk, kurumun başarısında hekimlerin yanı sıra vatandaşların verdiği desteğin de önemli etkisi olduğunu ifade etti. Ödül törenine, Amerika, Almanya, Fransa,İsviçre, İngiltere, Hindistan ve Japonya gibi gelişmiş ve gelişmekte olan tüm üye ülkelerin kanser örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığını belirten Kutluk, Dünya Kanser Örgütü'nün, kanseri, ''tedavi edilemez bir hastalık'' olmaktan çıkarmayı hedeflediğini söyledi.



TKASK Başkanı Prof. Dr. Kutluk, kurumu adına ödülü, UICC yöneticilerinden Prof Dr. Helen Sancho-Garnier 'den aldı. Kutluk, törende yaptığı konuşmada da ''Sadece ulusal değil uluslararası bir örgütün üyesi olmaktan gururluyuz. Başarımıza emeği geçen üyelerimize, gönüllülerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve hepsinden önemlisi ülkeme teşekkür ediyorum'' dedi. Törene, Cenevre Büyükelçisi Ahmet Üzümcü ile eşi de katıldı.



Üzümcü, Türkiye'nin isminin, bu tür bilimsel ödüllerle anılmasından dolayı gururlandığını belirterek, ''Bu tür vesileler, bilim alanında elde edilen başarılar ülkemizi onurlandırmaktadır'' dedi. Törende ayrıca, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile Brezilya Sağlık Bakanı Dr. Jose Gomez Temporao'ya ''Yılın Devlet Adamı'' ve Prof Dr. Harald zur Hausen'a da ''Yılın Kanserle Mücadele Gönüllüsü'' ödülleri verildi.



İlklerin altında bizim imzamız var



Prof. Dr. Kutluk, 1947'de 57 sivil toplum lideri tarafından kurulan TKASK'nın Türkiye'nin ilk kanser örgütü olduğunu söyledi. Dünyanın en eski kanser örgütlerinden biri olan kurumun, Türkiye genelinde 8 ilde şubesi bulunduğunu belirten Kutluk, kanserden korunma, kanserin kontrolü, araştırmaların desteklenmesi, halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları, tütünle mücadele, egzersizin önemi ve eğitim materyallerinin oluşturulması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Kutluk, Türkiye'nin ilk kanser hastanesinin 1962'de Ankara'da TKASK Ahmet Andiçen adıyla kurulduğunu anlatarak, kurumun Türkiye'de ilklere imza attığını söyledi. Türkiye'deki ilk kanser dergisinin, kurumları tarafından 1973'te çıkarıldığını, ilk kanser kongresinin 1975'te yapıldığını ve o günden bugüne kadar her 2 yılda bir düzenlendiğini dile getiren Kutluk, şunları kaydetti: ''TKASK, 1994'ten bu yana kanser yararına koşular düzenledi. Web tabanlı kanser bilgilendirme hizmetleri verdi. 2003'te Avrupa Kanser Liglerine üye oldu ve 2004'ten bu yana Dünya Kanser Örgütü'nün 'Kanser Günü' kampanyalarını yürüttü. Nisan ayının ilk haftasının



Türkiye'de 'Kanser Haftası' olarak kabul edilmesini sağladı. Hacettepe Umut Evi Projesini'ni destekledi. 2006'da Tükiye'de ilk 'Kanserli Hastalar Kongresini' düzenlendi ve ''Avon'la Sağlığa Yolculuk'' projesi kapsamında ilk Meme Kanseri Bilgilendirme Hattı'nı kurdu.'' Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun, ülke çapında yaptığı ilk çalışmalar sayesinde uluslararası platformda yer bulduğunu ifade eden Kutluk, 1969'dan bu yana üyesi oldukları Dünya Kanser Örgütü (UICC) ile birçok ortak proje hazırladıklarını söyledi.



Avrupa Kanser Cemiyetlerinin yönetim Kurulu üyeliğini yürüten ve Dünya Kanser Örgütü Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilen Kutluk, ''Bu sayede ülkemizi uluslararası arenada daha iyi temsil etme fırsatı bulacağız'' dedi.

