Türk dizilerinin yeni hedefi Uzakdoğu pazarı

Yayınlandığı birçok ülkede milyonlarca izleyiciyi ekran başına çeken Türk dizilerinin, Ortadoğu ve pembe dizileriyle ünlü Latin Amerika ülkelerinin ardından Uzakdoğu pazarında da kendine yer edinmesi için ilk kez Asya TV Forum'da (ATF) stant açılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'nin ardından "Dünyada en fazla dizi ihraç eden 2'nci ülke'' konumundaki Türkiye'de dizi sektörü, "Binbir Gece", "Fatmagül'ün Suçu Ne", "Ezel", "Kara Para Aşk", "Sıla", "Yaprak Dökümü", "Aşk-ı Memnu" gibi birçok diziyle ülkeye milyon dolarlar kazandırmaya devam ediyor.

Türk cumhuriyetleriyle 2001'de başlayıp Balkanlar, Ortadoğu ve Latin Amerika gibi bölgelerde büyük genişleme gösteren Türkiye'nin dizi film ihracatına ilişkin rakam 2014 sonunda 200 milyon dolarken, geçen yıl 250 milyon dolara yükseldi. Bu yıl ise dizi ihracatından elde edilen gelirin 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

150 Türk dizisi 100'den fazla ülkede, 500 milyon seyirciye ulaştı

Bugüne kadar yurt dışına satılan yaklaşık 150 Türk dizisi, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, Amerika, Latin Amerika'daki 100'den fazla ülkede, 500 milyon seyirciye ulaştı.

Yayınlandıkları ülkelerde büyük kitlelere ulaşarak Türkiye'nin tanıtımında da rol oynayan Türk dizilerinin yeni pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Türk dizileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde 17'incisi 6-9 Aralık'ta Singapur'da gerçekleştirilecek ve 5 binden fazla profesyonel katılımcısıyla Uzakdoğu'nun en büyük içerik fuarı olan Asya TV Forum'da (ATF) boy gösterecek.

Türk dizi sektörü için yeni bir liman olan ATF Singapur'da, ilk kez Türkiye standı açılarak Türk dizi yapımcılarına eserlerinin tanıtımı ve satışı için imkan sağlanacak. Ayrıca yabancı yatırımcılara doğal film platosu Türkiye'nin, film çekim mekanları tanıtılacak.

Türk dizilerinin, ihraç edildiği ülkelerden bazıları şöyle:

"Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya, Uruguay, Panama, Brezilya, Ekvador, Paraguay, Peru, Meksika, ABD, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bosna Hersek, Brunei Sultanlığı, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Estonya, Fas, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsveç, İsviçre, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, Yunanistan."