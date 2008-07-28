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Dünya

'Türk dizileri şeytani'

S. Arabistan Başmüftüsü, Arap dünyasında giderek popülerleşen Türk dizilerinin “şeytani” olduğunu ve bu dizileri gösteren kanalların “Allah ve Hz. Muhammed’e sava#

28 Temmuz 2008 03:00

Suudi Arabistan Başmüftüsü, Arap dünyasında son derece popüler olan Türk dizilerinin “şeytani” olduğunu, bu dizileri gösteren kanalların da “Allah’a ve Hz. Muhammed’e savaş açtığını” iddia etti!

Suudi Arabistan’ın bir numaralı dini otoritesi Başmüftü Şeyh Abdülaziz El Alsahik, başta  “Gümüş” dizisi olmak üzere Arap ülkelerinde büyük ilgi gören Türk dizilerinin “şeytani” ve
“kötü niyetli” olduğunu iddia ederek, bu dizileri gösteren kanalların “Allah’a ve Hz.
Muhammed’e savaş açtığını” öne sürdü.

Reuters’ın haberine göre, Başmüftü Şeyh Abdülaziz El Alsahik, Suudi Arabistan’da verdiği bir
seminerde, Türk dizilerini yayımlayan Arap kanallarının “İslami olmadığını” belirterek, “Bu
programların popülerliğini daha fazla sürdürmesine olanak tanıyan her kanal eninde sonunda
Allah’a ve onun peygamberine de savaş açmış demektir” diye konuştu.

Suudi hükümetine bağlı Dini Bilginler Yüksek Konseyi adına konuştuğunu belirten Başmüftü El
Alsahik, “Türk dizilerinin seyredilmesi yasaktır. Bu diziler şeytanilikle, ahlaki çöküşle ve
sadece Allah’ın doğru olduğunu bildiği değerlere karşı açılmış savaşlarla dolu” dedi.

Araplar çok seyrediyor

Türkiye’de “Gümüş” adıyla bilinen, Suudi Arabistan’da ise “Nur” adıyla gösterilen dizi,
uydudan yayın yapan Suudi televizyon kanalı MBC tarafından gösterime girdiğinden bu yana Arap dünyasında büyük sansasyon yaratmış ve en çok seyredilen programlar arasına girmişti. Dizinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ da Arap kadınlar arasında çok popüler olmuştu. Dizi sayesinde Türkiye’ye gelen Arap turist sayısında da büyük artış kaydedildiği belirtiliyor.

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