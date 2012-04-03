Türk dizileri petrolü solladı, 1 saati 30 bin dolar

Arap televizyonlarında fırtına gibi esen ve son 20 yılda 100’den fazlasının ihraç edildiği Türk dizileri 60 milyon dolardan fazla kazandı. Türk dizileri için saat başına en az 30 bin dolar ödeniyor

Milliyet'in hberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi Gulf News, Arap dünyasında esen Türk dizisi rüzgarını masaya yatırdı, Türk dizilerinin Arap medyasında nasıl ayrı bir kulvar açtığını inceledi. Son bir yılda 20’den fazla ülkede 100’den fazla Türk dizisi yayınlandı ve 60 milyon dolardan (107 milyon lira) fazla kazandı.

2008’de Dubai merkezli tüm Arap dünyasına yayın yapan ilk özel uydu kanalı MBC, Türk dizilerini yayınlamaya başladığında bu sayı sadece 20 idi. Türk dizilerine artan talep, dizilerin fiyatlarını da yükseltti. Gazeteye konuşan Suriye merkezli televizyon yapım firması Sama Art Production’ın sahibi Adeeb Khair, “eskiden Türk yapımlarına saat başına 600-700 dolar (1070-1248 TL)verilirken bugün bu yapımları alabilmek için saatine 40 bin dolar (71 bin TL) ödemeye hazır firmalar” olduğunu söyledi. Gulf News’e konuşan Khair yapımcıların telaffuz ettikleri yüksek ücretler sonucunda Türk şirketlerinin de dizilerini 30 bin dolardan (53 bin TL) daha aşağıda bir fiyata satmamaya başladıklarını anlattı. Her ne kadar Khair talebe bağlı olarak fiyatta yaşanan bu artışın Arap medya sahiplerini farklı arayışlara itebileceğini söylese de MBC medya kuruluşunun sözcüsü Mazen El Hayek, Türk dizilerine talebin eş değerlerini Araplar yapmadıkça azalmayacağını düşünüyor.

30 milyon kişi izliyor

Gümüş’ün 30 Ağustos 2008’de yayınlanan son iki bölümü Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 85 milyon izleyici çekti, bu izleyicilerin 50 milyonunu kadınlar oluşturuyordu. Gümüş istisna değil, Türk yapımlarını Arap dünyasında günde ortalama 30 milyon kişi izliyor. Gulf News’e göre bu artışın belli başlı beş nedeni var.

Bunlardan ilki, Türk yapımlarının kalitesi. Saati neredeyse 100 bin dolara (178 bin TL) mal olan Türk dizileri karşısında Arapların 35 ila 40 bin dolarlık (62-71 bin TL) yapımları sönük kaldı. Arap yapımcılar Türk dizilerle yarışabilmek için “Daha geniş bütçeli, standartları yükseltilmiş yapımlara yönelinmesi” gerektiğini söylüyorlar.

100 hafta reklam garanti

zete yükselişin ikinci sebebi olarak Türk dizilerinde Arap dünyasında en yaygın kullanılan Arapça ile dublajlar gerçekleştirilmesini gösterdi. Türk dizilerinin bu kadar yoğun taleple karşılaşmasının bir diğer nedeni olarak da prime-time’ların onlara ayrılması gösteriliyor. Yapımcılar yüksek rayting alan Türk yapımlarının yerine televizyonun en çok izlendiği saatlerde başka yapımlara yönelerek, izleyici kaybetme riskini göze alamıyorlar. Türk dizilerinin seyircisinin garanti olması reklamverenleri de cezbediyor. Neredeyse 100’er bölümlük çekilen Türk dizileri sayesinde yapımcılar, 100 hafta boyunca belirli bir reklam gelirini garantilemiş oluyorlar. Gulf News, Türk dizilerinin bu kadar popüler hale gelmesinin bir diğer sebebi olarak da hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden birçok farklı konu hakkında çekilmelerini gösterdi.

Turizm de kilendi

Dizilerin Türkiye’de yapım şirketleri kadar hareketlendirdiği bir diğer alan da turizm oldu. Bir Ürdün gazetesi, Gümüş dizisinin çekildiği mekanlar gezi programına dahil edildikten sonra turist sayısının yüzde 20 ila 25 arasında arttığını yazdı.

Çocukların Gümüş sevgisi

Dizilerin ne kadar popüler olduğuna bir örnek geçen Ramazan ayında Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin başına gelmişti. Ramazan’da çocuklarla buluştuğunda Hariri onlara ne istediğini sordu fakat oyuncak, bisiklet gibi beklendik cevaplar yerine çocuklar Gümüş ile tanışmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine Hariri MBC kanalı ile irtibata geçmişti.