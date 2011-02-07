Türk dizileri Brezilya'nın tahtına oturuyor

T24 - Son dönemlerde çekim teknikleri ve oyuncu kadrolarıyla hızlı bir yükselişe geçen Türk dizileri, yayınlandıkları Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde izlenme rekorları kırıyor.





Bugüne kadar aralarında ''Acı Hayat'', ''Asmalı Konak'', ''Aşk-ı Memnu'', ''Kurtlar Vadisi'', ''Yabancı Damat'', ''Yaprak Dökümü'', ''Çocuklar Duymasın'', ''Ihlamurlar Altında'' gibi yapımların yer aldığı 65 Türk dizisi, Rusya, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Bulgaristan ve Yunanistan gibi 39 ülkede seyircinin beğenisine sunuldu. Türk dizilerine en çok talep Kazakistan'dan gelirken, bu ülkeyi Bulgaristan ve Azerbaycan izledi.





Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de dizi sektörünün gelişmesinin 7-8 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Sinemaya paralel olarak dizi sektörünün de ciddi gelişme kazandığını dile getiren Çelik, ''Bunu son dönemdeki rakamlarda da üretilen filmlerin aldıkları ulusal ve uluslararası başarılarda da görüyoruz'' dedi.





Son dönemlerde Avrupa'da yapılan yarışmalarda Türkiye'nin açık ara fark attığını ifade eden Çelik, ''Avrupa ülkelerine göre son 3 yıldır ilerleme gösteriyoruz'' diye konuştu. Dizi sektörünün de son yıllarda yükselişe geçmesinin Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımına olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Diziler ve sinema sayesinde çok etkili bir tanıtım yapıyoruz. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu bilmeyenler öğreniyor. 'Türkiye bildiğimiz gibi değilmiş' diyor. Dizi ve sinema sektörüyle tanıtımını en iyi yapan ülkelerden birisi ABD. Hayatında hiç ABD'ye gitmemiş insanlar bile, filmler ve diziler sayesinde onların yaşantıları, şehirleri hakkında birçok bilgiye sahip olabiliyor. Oralara gittiklerinde hiçbir yabancılık çekmiyorlar. Buradan da anlaşılacağı gibi film sektörünün etki alanı çok yüksek. Biz de son yıllarda devletin de bunu algılaması ve kavramasıyla, sektörle el ele vererek bu seviyeye geldik.''







''5 yıl önce bölümü 50 bin dolara satılıyordu''





Dizi sektörünün çok daha hızlı tüketildiğini anlatan Çelik, Türkiye'nin dış politikasındaki başarıların, yakın çevredeki ülkelerle yapılan ortak anlaşmalar ve vizelerin kaldırılmasının bu sektörün tanıtımına çok büyük katkı sağladığını bildirdi.





Dizi ve film sektörüyle ilgili yapılan harcamalar ve elde edilen gelire yönelik 2008'de KDV'nin iadesiyle ilgili yasa çıkarıldığını anımsatan Çelik, ''Bu yasayla beraber artık diziler ihraç ürünü kabul ediliyor ve firmalar buradan gelir elde edebiliyor. Bundan 5 yıl önce bölümü 50 dolara satılan diziler bugün 50 bin dolardan satılıyor. Bu durum alanın geliştiğini ve Türkiye'de bu alana çok ciddi merak olduğunun en açık ifadesidir'' dedi.





Dizi film ihracatının 2001 yılında ''Deli Yürek'' dizisinin Kazakistan'a satışıyla başladığını, 2005'ten itibaren ise hızlı yükselişe geçtiğini kaydeden Çelik, ''Kriz yılı olmasına rağmen 2009'da 3 bin 670 saatlik dizi ihracatı gerçekleşirken, bu rakam önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Türkiye'de çok ciddi bir dizi sektörü var. Avrupa ortalamasının da üzerine çıkmaya başladı. Türkiye bu sektörde hem teknik alt yapı hem de konu itibariyle başarılı şekilde ilerliyor. Bir zamanlar Brezilya dizileri izleyen Türkiye, artık yurt dışına dizi ihraç ediyor'' diye konuştu.







''Yabancılar, Türkiye'de dizi çekmek istiyor"





Abdurrahman Çelik, Türk dizilerinin, ihraç edildiği Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinde izlenme rekorları kırdığını, bunun Türkiye için önemli olduğunu söyledi.





Dizilerin çekildiği mekanların güzelliğinin yabancı yapım şirketlerinin de dikkatini çektiğini dile getiren Çelik, Türkiye'ye karşı büyük ilgi olduğunu, yabancıların kendi dizilerini Türkiye'de çekmeyi istediklerini belirtti.





Çelik, ''Elbette film çekmek çok kolay bir şey değil. Gerekli teknik alt yapıyı hazırlamak lazım. Nerelerde film çekilebilir, bunun araştırılması için teknik bir ekip kurduk. Onlar da araştırma yapacaklar. Özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Kapadokya birinci derecede araştırılacak bölgeler arasında yer alıyor'' dedi.







Seyircinin tutukusu haline geldi





Öte yandan, Türk dizilerine en çok talep Kazakistan'dan geliyor. Kazakistan ''Acı Hayat'', ''Aliye'', ''Asi'', ''Bir İstanbul Masalı'', ''Dudaktan Kalbe''nin de aralarında bulunduğu 42 diziyle ilk sırada yer alırken, Bulgaristan'da 27, Azerbaycan'da 23 Türk dizisi izleyiciyle buluşuyor. Makedonya'da 17, Orta Doğu ülkelerinde 14, Özbekistan'da 13, Yunanistan'da 8, Kosova'da 4, İran'da 3, Romanya'da 2, Bosna'da ise 1 Türk dizisi gösteriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de büyük ilgi gören Türk dizilerinin, seyircinin tutkusu haline geldiği biliniyor.





