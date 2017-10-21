Türk dizileri 120 ülkede seyirciyle buluştu

Dünyanın birçok bölgesinde beğeniyle izlenen Türk dizi ve filmleri yurt dışında 120 ülkede seyirciyle buluştu.

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 33.sü düzenlenen İletişim Programları Uluslararası Pazarı Fuarında (MIPCOM) Türk dizi ve filmlerini sektör profesyonelleriyle buluşturan Türk yatırımcılar, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Film ve dizi satışı yapan ITV Inter Medya kurucusu ve CEO'su Can Okan, "Firmamızın film satışı yaptığı ülke sayısı 120'yi geçti. Japonya’dan Fransa’ya kadar çok geniş bir coğrafyada satışımız söz konusu. Dizilerimizi Güney Afrika Cumhuriyeti, Ortadoğu, Balkanlar, Orta Avrupa, Orta Asya ve Asya’nın doğusuna kadar satıyoruz. Son 3-4 senedir Latin Amerika ve İspanyolca konuşan ülkelerde ciddi söz sahibi olmaya başladık." dedi.

Türkiye’de güzel hikayelerin olduğunu ve dünyada ilgiyle izlendiğini belirten Okan, eskiden Latin Amerika ve Brezilya dizileri Türkiye'de çok seyredilirken, şimdi bütün Latin Amerika ülkelerinde ve İspanyolca konuşulan ülkelerde Türk dizilerinin seyredildiğini ifade etti.

Almanya ve Fransa'dan da talep var

Film satışı yapan Matchpoint Genel Müdürü Melis Nerseoğlu Konca ise "3 yıldır ABD, İngiltere, Uzakdoğu ve Ortadoğu'ya Türk filmlerini pazarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde Türk filmlerinin beğenilerek izlendiğini aktaran Konca, geçen yıl "Dağ 2" adlı filmin Japonya, ABD, İngiltere, İrlanda, Çin gibi birçok ülkede sinemalarda vizyona girdiğini aktardı.

Konca, Türk film ve dizilerine sadece sinemalarda değil, aynı zamanda televizyon ve internet platformlarında da büyük talep olduğunu belirtti.

Matchpoint olarak gelecek yıl için yeni bir film hazırlığında olduklarını kaydeden Konca, bu filmi yurt dışına pazarlayarak Türk kültürünü daha geniş coğrafyalara yaymayı hedeflediğini dile getirdi.

Konca ayrıca 2018'de yeni birkaç televizyon programlarına yarışma formatı üretilerek Avrupa'da yayın yapan televizyon kanallarına satılacağını, Almanya ve Fransa’dan şimdiden talep geldiğini vurguladı.

ABD ve İngiltere'ye aksiyon filmleri sattıklarını belirten Konca, Kuzey ve Güney Kore'nin film ve dizi satışlarında önemli pazarlardan birisi olduğunu ifade etti.

Yarışma formatları yabancıların ilgisini çekiyor

Xanadu Media yapımcısı Fuat Sami, fikir yarışması olarak 10 yıl önce ortaya çıkardığı "Bir fikrin mi var" yarışması ülke genelinde izlenmeye başlandığını ve son olarak geçen yıl TRT Haber ekranlarında yer aldığını ve 150 bölüm yayınlandığını söyledi.

Bu yarışmanın formatını şimdiye kadar 4 ülkeye sattıklarını anlatan Sami, bu yarışmanın Türkiye'de beğenilerek takip edilmesi yabancıların ilgisini çektiğini dile getirdi.

"Bir Fikrin mi var" yarışmanın dışında birçok format programını Kıbrıs, Arnavutluk, Suudi Arabistan'a sattıklarını aktaran Sami, "Amacımız Türkiye'de üretilen kaliteli içeriklerini yurt dışına satmaktır." diye konuştu.

Sami, "Bugüne kadar 6 ülkede 200'ye yakın iş yaptık. Amacımız bunu daha da arttırmak." dedi.

Format programcılığın satışları son zamanlarda arttığını belirten Sami, yurt dışı ihracatında format programcılığın satışları yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseldiğine dikkati çekti.