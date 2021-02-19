Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz’dan Bilim Kurulu’na: Risk grupları neden aşı takviminde geri sıralarda kaldı?

Türk Diyabet Vakfı Başkanı ve HaberTürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz, aşılama takvimine ilişkin Bilim Kurulu’na, “65 yaş üstü grup dışındaki risk grupları neden aşı takviminde geri sıralarda kaldı?” diye sordu.

Yılmaz, "Yaklaşık bir yıldan bu yana Bilim Kurulu üyeleri hemen her gün medyada risk grubuna koronadan korunmalarının hayati önemde olduğuna dair açıklamalar yaparken, aşı gelince risk grupları neden aşı listesinde arka sıralara alındı? Bu sorunun en iyi cevabını Bilim Kurulu üyeleri verecektir ancak benim bu konuda bazı tahminlerim var." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

"Bunun üç nedeni olabilir. Birincisi Bilim Kurulu topluca kronik hastalığı olan yüksek risk grubunu öne çekmek istemiştir, etkili olamamıştır. Bence en zayıf olasılık bu. İkincisi, bilim kurullarında bu risk gruplarını temsil edecek, haklarını savunacak konunun uzmanı bilim insanları yoktu. Bu nedenle konu yeterince konuşulmadı.Gerçekten de Pandemi Bilim Kurulu'nda enfeksiyon hastalıkları uzmanları, acil tıp uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve epidemiyologlar vardı ama kurulda aşı takvimi hazırlanırken kronik hastalıkları olan kişilerin aciliyetini devlete anlatacak konunun uzmanı, kardiyolog, endokrinolog, solunum hastalıkları uzmanı gibi hekimler yoktu.

Her ne kadar pandemi sürecinde Bilim Kurulu'ndaki üyelerin bir bölümü mesailerinin önemli bir kısmını hemen her hafta hekimlere yönelik endüstri destekli webinar toplantılarına harcıyorsa da ve bu toplantıların birinde kardiyolog, diğerinde endorinolog, bir başkasında göğüs hastalıkları uzmanı gibi farklı bir uzman rolünü üstlenerek konuşmalar yapıyor ya da yönetiyor olsalar da iş aşı takvimi planlamasına gelince bu rollerini kurulda yeteri kadar kullanmadılar, konunun önemini yeteri kadar anlatamadılar. Üçüncü neden de, kronik hastalık grubuna giren hasta sayısının çok fazla olması olabilirdi. O zaman da bu kadar çok sayıdaki kronik hastalığı olan hastaya aşı yetiştirmek zor olacağı için onlar bu nedenle takvimde geri plana alınmıştı. Ancak bu gerekçenin de doğru olmadığını düşünüyorum..

Tüm kalp hastaları aynı riskte mi, hayır. Riskli olan grup konjestif yetmezlikli ya da koroner bypasslı veya stentli grup. Tüm solunum yolları hastalığı olan insanlar, tüm obezler de benzer şekilde yüksek risk altında değil. Bugün önemli bir sayıda kronik hasta tedirgin durumda, vakit çok geç olmadan bir an önce aksiyon almak çok önemli."