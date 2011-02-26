Türk diplomat: Ermenistan'la görüşmeye ABD zorladı

T24 - Wikileaks belgelerine göre Azeriler, Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasına 'düpedüz ihanet' dedi, Türkler ise kendilerini Ermeni yakınlaşmasına zorlayan ABD'yi suçladı.

ABD Bakü Büyükelçiliği çıkışlı bir Wikileaks belgesi, Türkiye’nin komşularıyla "sıfır sorun" politikasındaki "sorunları" ortaya koydu. Ermenistan’la yakınlaşmayı başlatan dörtlü zirve sonrası ABD’nin Bakü Büyükelçiliği’nce merkeze gönderilen telgrafa göre, Azeriler Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasına "düpedüz ihanet" dedi, Türkler ise kendilerini Ermeni yakınlaşmasına zorlayan ABD’yi suçladı. Bir Türk diplomat Azeri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e "ABD bize baskı yaptı, Yukarı Karabağ sorununu onun için ayırmak üzereydik" demiş.

ABD’nin Bakü büyükelçiliğinden dışişleri bakanlığına gönderilen bir dizi kripto nete düştü. ABD’nin Bakü Büyükelçisi imzalı "Hizmete Özel" telgraflardan biri, Azerbaycan’ın Türk-Ermeni yumuşama sürecine direnişinden, ABD-Azerbaycan ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki kötüleşmeden duyduğu endişeyi ortaya koydu.



"İlham'ı birlikte götürmek"

Ekim 2009’daki Türkiye-ABD-Rusya-Ermenistan zirvesinden sonra gönderilen "Hizmete Özel" kriptoya "İlham’ı Birlikte Götürmek: Azerbaycan Türkiye-Ermenistan Sürecine Zarar Vermeyi Durdurmaya Nasıl İkna Edilir" başlığı atıldı. Kriptoda Azerbaycan’ın yüksek sesle ve yineleyerek, Türkiye-Ermeni uzlaşma sürecinin, Azerbaycan’ın Ermenistan’la olan anlaşmazlıklardaki pozisyonunu zayıflatma potansiyeli taşıdığından şikâyet ettiği belirtildi. Azerbaycan’ın doğalgazı kesme tehditleri ve iç baskı yoluyla Türkiye’yi süreçten geri adım atmaya zorlama seçeneklerine sahip olduğu belirtilirken "Bu dram aynı zamanda ABD-Azerbaycan ikili ilişkileri üzerinde oldukça olumsuz etkiye sahip. Bakü Büyükelçiliği hem Türkiye hem ABD ilişkilerindeki kaymanın kötüleşmeye devam etmesinden endişeli. Bu hafta Rusya ile küçük miktarda da olsa yapılan doğal gaz anlaşması bazı konuların kanıtı" denildi. Kriptoya şöyle devam edildi:

"Azerbaycan’da bazıları, belki Başkan dâhil, Türkiye-Ermeni sürecinin Azerbaycan’ın izniyle ya da izni olmadan devam edebileceğini anlayacak kadar akıllı. Başkan Aliyev, gelişmiş işbirliğinin değişik türlerine ilgi gösterdiğine ilişkin sinyaller verdi, bunlardan bir bölümü ABD’nin de çıkarlarını olumlu etkileyebilir. Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan’ın bu önceliklerinden bir ya da daha fazlasını ciddi biçimde izlemenin, Azerbaycan’ın Türkiye-Ermenistan konusunda sessiz kalmasını sağlamaya ikna etmek için yeterli olabileceğine inanıyor."



"Azeriler buna neden değişik bakıyor?"

"Mantıklı ya da değil, Bakü’nün Türkiye-Ermeni sürecine karşı politikasının altında Yukarı Karabağ politikası yatıyor" denilen kriptoda, Bakü’nün Türkiye’yle sınırı kapalı olan Ermeniler üzerindeki başlıca manivelasını kaybetmenin derin korkusunu yaşadığı belirtildi. Azerilerin açık bir sınırın müzakerelerde Sarkisyan’ın samimiyeti için özendirici olmayacağı görüşünde bulundukları kaydedilirken "Türkiye’nin Yukarı Karabağ sorununda hiçbir kazanım olmadan bu manivelayı kaldırmaya istekli olması düpedüz ihanet olarak görülüyor. Türkler kendilerini bu uzlaşma sürecine zorladıkları için Amerikalıları suçluyor yani ihanet duygusu ABD’ye de uzanıyor."



"Aliyev Türkiye'nin ülkesini sattığına inanıyor"

Kriptoda "Azeriler Türkiye-Ermenistan sürecinin Yukarı Karabağ barış sürecinde ilerlemeyi de teşvik edeceğine ilişkin mesajımızı almıyor" denilirken, "Azerbaycan’ın Türkiye’ye negatif tepkisi Erdoğan ve Gül’ün Aliyev’e dostça olmayan muamelesiyle tahrik oldu. Aliyev, Türklerin bir danışma nezaketi bile göstermeden aylar önce sattığına inanıyor" ifadesi yer aldı.

Aliyev’in Türkiye-Ermenistan müzakere sürecinde, Türkiye’nin davranışı dolayısıyla derin bir hayal kırıklığına uğradığı belirtilen kriptoda "Ancak Türkiye bağımsız bir ülke ve kendi kararlarını verebilir. Ancak Başkan (Aliyev) Türkiye’nin Ermenistan ile uzlaşma sürecini Yukarı Karabağ sürecinden kopartırsa bunun sonuçlarıyla yüz yüze kalacağını ekledi" denildi.



Türk diplomat: ABD'nin yoğun baskısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Bakü ziyaretinde "Türkiye’nin Yukarı Karabağ sorunu çözülmedikçe sınırı açmayacağı" açıklaması yaptığı anımsatılan kriptoda, şöyle denildi: "Aliyev veda ziyaretini yapan Büyükelçi’ye, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Çeviköz’ün kendisine bilgilendirmede bulunduğunu ve Türkiye’nin ABD’den gelen yoğun baskı nedeniyle Yukarı Karabağ konusuyla bağlantıyı kesme taahhüdü vermek üzere olduğunu anlattı. Aliyev’in Türkiye-Ermenistan süreci üzerindeki etkisinin derecesi tartışılır olsa da, açık olan ABD’nin Azerbaycan üzerindeki etkisinde, süreç boyunda sürekli kayba uğradığıdır.

ABD’nin Başkan Aliyev’e Yukarı Karabağ’ın çözümü ve sınırın açılması arasında açık bağlantı konusunda istediği her şeyi veremeyeceği açık. Aliyev Büyükelçi Derse’e aşağıdakilerden hangisinin olası bulunup bulunmadığını sordu: -Kısım 907’de geri adım konusunda ilerleme olabilir mi? (Azerbaycan’a yardımı engelleyen bir yasa maddesi) -Savunmaya yönelik askeri satışlar, özellikle hava savunması ? Yukarı Karabağ sorununun çözümüne yönelik taahhütleri gösterecek üst düzey eylemler.- Bu konulardan birinin ifadesi ya da bu talepler üzerinde ciddi bir diyalog arzusunun belirtilmesi Azerbaycan’ın Türkiye-Ermenistan konusundaki sessizliğini ‘satın almada’ yeterli olabilir."

Kriptoda istekleri konusunda yardımcı olmanın Azerbaycan’ı "en yakın müttefikleriyle" ilişkilerinde dönüşümcü bir evreye yöneltirken, ülkenin gerçek değerleri savunan bir ekonomik partner ve güvenlik partneri olarak korunmasına yardım edeceği belirtildi.