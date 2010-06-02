Türk diasporasından saldırıya karşı çağrı

T24- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail tarafından yapılan saldırıya karşı 15 bin Türk diaspora üyesi işadamına e-posta gönderdi.



Hisarcıklıoğlu, ABD’den Vietnam’a, Arjantin’den Avustralya’ya dünyadaki Türk diaspora üyelerini bu saldırıya karşı sessiz kalmamaya davet etti. DTİK’te Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını ABD’li içecek devi Coca-Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent yürütüyor.



Konseyin çağrısında, diaspora üyeleri bulundukları ülkedeki medya ve sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütleri nezdinde şu talepleri dile getirmeye davet edildi: “(1) Tutuklu bulunanlar bir an evvel serbest bırakılmalı ve derhal ülkelerine geri gönderilmeli. (2) Gemilerdeki yardımlar Gazze’ye ulaştırılmalı. Gemiler serbest bırakılmalı. (3) Uluslararası toplumun dolaylı desteği ile sürdürülen Gazze izolasyonu ve ambargosu sona erdirilmeli. (4) İsrail, baskın konusunda bağımsız bir uluslararası araştırma komisyonunun kurulmasını kabul etmeli.



Öte yandan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’den İsrail’e 2.5 milyar dolarlık bir ihracatın sözkonusu olabileceğini ancak son yaşananların ticaret rakamlarının hepsini bir kenara bırakılmasına neden olacağını açıkladı.