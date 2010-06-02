T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türk diasporasından saldırıya karşı çağrı

Dünya Türk İş Konseyi’nin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail tarafından yapılan saldırıya karşı 15 bin Türk diaspora üyesi işadamına e-posta gö

02 Haziran 2010 03:00

T24- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail tarafından yapılan saldırıya karşı 15 bin Türk diaspora üyesi işadamına e-posta gönderdi.


Hisarcıklıoğlu, ABD’den Vietnam’a, Arjantin’den Avustralya’ya dünyadaki Türk diaspora üyelerini bu saldırıya karşı sessiz kalmamaya davet etti. DTİK’te Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını ABD’li içecek devi Coca-Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent yürütüyor.


Konseyin çağrısında, diaspora üyeleri bulundukları ülkedeki medya ve sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütleri nezdinde şu talepleri dile getirmeye davet edildi: “(1) Tutuklu bulunanlar bir an evvel serbest bırakılmalı ve derhal ülkelerine geri gönderilmeli. (2) Gemilerdeki yardımlar Gazze’ye ulaştırılmalı. Gemiler serbest bırakılmalı. (3) Uluslararası toplumun dolaylı desteği ile sürdürülen Gazze izolasyonu ve ambargosu sona erdirilmeli. (4) İsrail, baskın konusunda bağımsız bir uluslararası araştırma komisyonunun kurulmasını kabul etmeli.


Öte yandan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’den İsrail’e 2.5 milyar dolarlık bir ihracatın sözkonusu olabileceğini ancak son yaşananların ticaret rakamlarının hepsini bir kenara bırakılmasına neden olacağını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24