Türk Dernekleri, Erdoğan'ı BM ofisine şikayet etti

İsviçre'deki, Bienne, Langetal, TGB, Bern, Zurih Atatürk Düşünce Dernekleri ve Alevi Bektaşi Derneği adına hazırlanan şikayet mektubu, Cenevre'deki BM Genel Müdürü Kassım Jomart Takayev'e iletildi

Mektupta, "Son Taksim gezi protestolarının da dünya kamuoyuna gösterdiği gibi Recep Tayyip Erdoğan 'ın ve hükümetinin otoriter eğilimleri ve düşünce ve inanç özgürlüklerine müdahaleleri açıktır. Alevi topluluğunun bu konudaki endişelerini ve tüm Türk toplumunun bu baskıcı ve faşist yönetimden duyduğu rahatsızlığı bildirmek üzere bu mektubu yukarıda isimleri yazılı dernekler adına sizlere ulaştırıyoruz" denildi.

Yarın yerel saatle 14.00'de Cenevre BM meydanında bu derneklerin büyük bir protesto mitingi yapacağı da belirtildi.