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Dünya

TÜRK DEMOKRASİSİNE "ALATURKA" YAKIŞTIRMASI LONDRA (A.A)

07 Ocak 2011 12:27

-TÜRK DEMOKRASİSİNE "ALATURKA" YAKIŞTIRMASI LONDRA (A.A) - 07.01.2011 - İngiliz kriptolarında, Türkiye'nin 1980'deki demokrasisiyle ilgili "alaturka" yakıştırması yapılıyor. İngiltere'nin 8 Nisan 1980 tarihindeki Ankara Büyükelçisinden, İngiliz Dışişleri Bakanına gönderilen "Türkiye'deki asayiş" başlıklı gizli yazışmada, 1980 yılında Türkiye'nin bazı yerlerinde "siyasi şiddet" olduğu kaydediliyor, ancak bu durumdan Türkiye'deki demokratik süreçlerin etkilenmediği belirtiliyor ve şöyle deniliyor: "Demokrasinin bu ülkede derin kökleri var ve Türkler bundan gurur duyuyor. Ancak bu tabii ki 'alaturka bir demokrasi.' Kimi zaman bundan şiddet doğuyor. Siyasi tartışmalar, hala çoğunlukla yumruk ya da bıçakla hallediliyor. Ama yine de Türkiye'deki seçimler özgürce yapılıyor, hükümetler anayasaya göre ve seçimler sonucu değişiyor."  İstanbul gibi büyük şehirlerde suç oranlarının düşük olduğuna dikkat çekilen belgede, "Ülkenin yüzde 99'u hala ebedi Osmanlı barışının tadını çıkarıyor" yorumu yapılıyor.  İngiltere'deki Ulusal Arşiv Kurumu, her yıl Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, ülkenin çeşitli bakanlıklarının 30 yıl önceki yazışmalarını yayımlıyor.

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