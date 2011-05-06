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Spor

Türk dağcı, dünyanın en yüksek üçüncü dağına tırmanacak

Tunç Fındık, Türk Bayrağı’nı dünyanın en yüksek dağı olan Kanchenjunga Dağı’na çıkartmaya hazırlanıyor.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Everest’e iki kez ve farklı rotadan çıkan ilk Türk dağcı olma ününe sahip olan Tunç Fındık, Türk Bayrağı’nı dünyanın en yüksek dağı olan Kanchenjunga Dağı’na çıkartmaya hazırlanıyor. 
 


8586 metrelik yüksekliği ile Everest ve K2’den sonra yeryüzündeki en yüksek 3. dağ olan Kanchenjunga, Asya’daki Himalaya Dağları’nın Nepal - Hindistan sınırında yer alıyor. Teknik zorluklar ve genel tehlikeler nedeniyle çok az kişinin zirvesine ulaşabildiği Kanchenjunga’ya şimdiye kadar 250 kişi tırmanırken tırmanma esnasında 40 kişi de hayatını kaybetmiş.



Şu anda zirve tırmanışı için ana kampta uygun zamanı bekleyen Tunç Fındık, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest ile karşılaştırıldığında Kanchenjunga tırmanışının Everest ile kıyas kabul edilmeyecek derecede zor olduğunu belirtiyor. Kampın durumuna yönelik son detayları da paylaşan Fındık; buzullar, buzul çatlakları, derin kar, aşırı soğuk, sert rüzgar ile oksijen ve hava basıncı azlığının ciddi anlamda tırmanışı engellediğinden bahsediyor.



10 Mayıs 2011 tarihi itibariyle zirve tırmanışı için hareke geçecek olan dağcımız Tunç Fındık, dünyanın en zorlu ve en yüksek 3. dağı olan Kanchenjunga tırmanışını tamamlayarak zirveye çıkan ilk Türk olacak.




 

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