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Yaşam

Türk cezaevlerinde 87 ülkeden insan var

Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerindeki yabancılar arasında, 295 kişiyle İranlılar başı çekiyor. İranlıları, 137 kişiyle Suriyeliler, 127 kişiyle de Türk

01 Ekim 2008 03:00

Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerindeki yabancılar arasında, 295 kişiyle İranlılar başı çekiyor. İranlıları, 137 kişiyle Suriyeliler, 127 kişiyle de Türkmenistanlılar takip ediyor.


Cezaevlerinde bulunanlar arasında 86 da “Haymatlos”, yani bir vatana sahip olmayan kişi yer alıyor.

Verilere göre, 18 Eylül 2008 itibarıyla cezaevlerindeki yabancıların sayıları ve ülkeleri şöyle:
“İran (295), Suriye (137), Türkmenistan (127), Gürcistan (84), Bulgaristan (67), Azerbaycan (63), Afganistan (55), Nijerya (49), İngiltere (48), Somali (41), Moldova (38), Makedonya (32), Romanya (32), Rusya Federasyonu (31), Polonya (19), Ruanda (19), Filistin (19), Ukrayna (18), Almanya (17), Tanzanya (16), Gana (13), Hollanda (13), Moritanya (11), Irak (10), Arnavutluk (9), Güney Afrika Cumhuriyeti (9), Ermenistan (8), Özbekistan (8), Yunanistan (7), Kazakistan (6), Cezayir (6), Kosova (6), Lübnan (6), Pakistan (6), Sırbistan (6), Burundi (5), Kırgızistan (5), KKTC (5), Bangladeş (4), ABD (4), Bosna-Hersek (4), Brezilya (4), Fransa (4), Gine (4), Kenya (4), Etiyopya (3), Fas (3), Hırvatistan (3), İspanya (3), Kongo (3), Liberya (3), Litvanya (3), Sudan (3), eski Yugoslavya (3), Andorra (2), Bolivya (2), Burma (2), Çek Cumhuriyeti (2), Çin (2), Dominik Cumhuriyeti (2), Fildişi Sahilleri (2), Filipinler (2), Gambiya (2), İsrail (2), İsveç (2), Kamerun (2), Tacikistan (2), Tunus (2), Arjantin(1), Avusturya (1), Belçika (1), Danimarka (1), Estonya (1), İrlanda (1), İtalya (1), Kanada (1), Libya (1), Macaristan (1), Malavi (1), Malezya (1), Mısır (1), Portekiz (1), Sierra Leone (1), Singapur (1), Surinam (1), Zimbabve (1), Haymatlos (86).”

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