Türk Ceza Kanunu'nun mimarı Prof. Sözüer'den İçişleri Bakanı'nın 'ayak kırma' talimatına ilişkin uyarı

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polislere verdiği 'ayak kırma' talimatının suç olduğunu belirtti ve uyardı.

Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" demişti.

Sosyal medya hesabı Twitter hesabında Soylu’nun söz konusu konuşmasının yer aldığı haberi paylaşan Sözüer, şu notu düştü:

"Değerli polisimiz görevinin suç failini yakalamak, yasal işlemleri yapmak olduğunu bilir. Ayak kırıp da ‘ama emir böyle’ demesinin onu kurtarmayacağını da bilir. TCK (Türk Ceza Kanunu) 24: Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur."