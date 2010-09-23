-TÜRK CERRAH BAYSAL: TUZAK KURULDU NÜRNBERG (A.A) - 23.09.2010 - Almanya'nın Nürnberg kentinde, Alman anestezi uzmanı Thomas Scholl'u dövdüğü için 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası tecil edilen Türk cerrah Hakan Baysal, hastalarını korumak için herşeyi yapabileceğini söyledi. Baysal, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türk hastalarımın Türkçe konuşmasını engellemek isteyen ve hastalarıma fazla narkoz verip geç ayılmalarını sağlayan hangi doktor olursa olsun karşı çıkarım" dedi. Olayın meydana geldiği 10 Martta 5 ameliyat yaptığını, 6. ameliyata girdiğinde hastanın, kendisine verilen fazla narkozdan dolayı ameliyat masasında saatlerce beklemiş olduğunu fark ettiğini belirten Baysal, bilinçli olarak hastalara fazla narkoz veren ve hastalarla Türkçe konuşmasını istemeyen bazı Alman doktorlar nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını, ancak Scholl'a yumruk atmadığını söyledi. Scholl'a 9 bin avro tazminat ödediğini kaydeden Baysal, Alman uzmana yaptığı yanlışlık ve haksız davranış nedeniyle sinirlendiğini belirten Baysal, "Benim yerimde hangi doktor olursa olsun yanlış uygulamalara sinirlenirdi" diye konuştu. Baysal, bu olayın Türk hastalarla Türkçe konuşmasını istemeyen bazı doktorlar tarafından kendisine kurulan bir tuzak olduğunu da öne sürerek, hastane ile yapmış olduğu anlaşmaya göre hastalarını belirlediği sıraya göre ameliyat etmesi gerektiğini, bu sırayı kendisinden başka kimsenin değiştiremeyeceğini belirtti. Hastane ile anlaşmasını sona erdirdiğini ve kendi muayenehanesinde hastalarını ameliyat etmeye devam ettiğini kaydeden Baysal, hiç bir şekilde haksızlığa dayanamadığını sözlerine ekledi.