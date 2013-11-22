Türk büyükelçiye 'işgalci' suçlaması

Filipinler’in en lüks sitesindeki resmi konutunu mahkeme kararına rağmen boşaltmayan Türk Büyükelçi Hatice Pınar Işık eleştiri oklarının hedefinde. Işık diplomatik dokunulmazlığını kullanmakla suçlanıyor.

Aralık ayında görev süresini tamamlayacak olan Türkiye’nin Filipinler Büyükelçisi Hatice Pınar Işık, yerine atanan yeni elçiye büyük bir kriz miras bırakacak.

Milliyet’ten Burcu Karakaş’ın haberine göre Türkiye’nin Manila Büyükelçiliği’nin kiraladığı resmi konutu mahkeme kararına rağmen boşaltmayan Işık, ülkede eleştiri oklarının hedefinde. Diplomatik dokunulmazlığı olduğu için hakkında işlem yapılamayan ve evden çıkarılamayan Işık, “işgalci” olmakla suçlanıyor.

Polo oyuncusu satın aldı

2010 yılına uzanan krizin ardında karmaşık bir miras kavgası yatıyor. Türkiye’nin Manila Büyükelçiliği, başkentin en lüks sitesi olan Forbes Park’ta bulunan bir evi, resmi konut olarak kullanılmak üzere Bulacan eyaletinin eski belediye başkanı Ricardo ‘Carding’ Silverio Sr.’dan kiralamıştı. 2010 yılında Silverio’nun oğlu Ricardo ‘Ricky’ Silverio Jr., 1987’de ölen annesinden kalan evi, Monica Ocampo adlı bir kadına sattı. Ocampo, Işık’ın evde kalmaya devam etmek istediğini öğrenince ağustos, eylül ve ekim aylarında üç kez mektup yazarak Büyükelçi’den artık kendisi ile görüşmesini istedi. Filipin basınında yer alan haberlere göre, Işık mektupları “görmezden geldi”. Hatta Büyükelçilik, Ricardo ‘Carding’ Silverio Sr. ile Aralık 2010’dan 30 Kasım 2013’e kadar sürecek yeni bir kontrat yaptı. Evin tapusunun Ocampo’ya resmen devri ise 23 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşti.

1 Şubat 2011’de ise Ocampo evi “Zee2 Resources” adlı bir şirkete sattı. Basında çıkan haberlerde evi aslında, şirketi kullanarak polo sporu oyuncusu Inigo Zobel’in aldığı yazıldı. Malikaneye yerleşmek isteyen Zobel, 20 gün sonra Işık’a yazarak evi boşaltmasını istese de yanıt alamadı.

Bir yandan da ev üzerinde hak iddia edenler arasında yasal mücadele yaşandı. Anayasa Mahkemesi evin sahibinin, oğul Silverio olduğuna karar verdi. Mart 2013’te de Temyiz Mahkemesi, Ocampo’nun evi Zobel’e satışının yasal olduğunu onayladı.

‘Ülkesinin imajına zarar verdi’

Zobel, ev sahipliğinin kesinleşmesi üzerine Filipinler Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım istedi. Bakanlığın Protokol, Hukuk ve Avrupa komiteleri Türk büyükelçiliğinden yetkililerle görüşerek mahkeme kararları konusunda resmen bilgi verdi. Türk elçilik temsilcisi ise konunun “dostane” şekilde çözülmesini istediklerini ifade etti. Manila Standard Today gazetesine göre elçilik temsilcisi, yeni bir resmi konut arayışlarına başladıklarını da iletti. Taraflar arasında görüşme yapılmasına karar verilse de Işık, açıklama yapmadan 5 Eylül 2013’teki toplantıyı son dakikada iptal etti. 10 Ekim’de ise Zobel ve iki Dışişleri Bakanlığı avukatı ile görüşme gerçekleşti. Ancak Işık, evde kalmaya devam edeceğini belirtti. Zobel, Işık’a Aralık 2013’e kadar süre tanıma teklifinde bulunsa da olumlu yanıt alamadı. Manila Standard Today gazetesinde Işık’ın kirayı da ödemediği iddia edildi. Gazete Işık’ın “ülkesinin imajına zarar verdiği” yorumuna yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raul Hernandez, diplomatik dokunulmazlık nedeniyle yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. The Philippine Star gazetesinin köşe yazarı Babe Romualdez ise “Zobel’in tek isteğinin, Işık’ın, evin kira kontratının uzaltılmayacağı konusunda Ankara’yı resmen bilgilendirmesi olduğunu” belirtti. Romualdez’in kaynaklarına göre, “Işık, kısa süre sonra ayrılacağı için konu ile uğraşmak istemediğini dile getirdi”. Romualdez, Işık’ın sorunu yeni elçiye bırakmasının “sorumsuzluk” olduğu yorumunu yaptı. Ülkenin tanınmış blogger’larından ‘Revalutionary’ ise “Fakir bir ülke olabiliriz ama bu yabancıların yasalarımızın üstünde olduğu anlamına gelmez” diye sitem etti. Işık’ın görevini Esra Cankorur devralacak.