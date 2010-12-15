Türk büyükelçiye BM'de önemli görev

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Bilman, 2008 yılından beri Yeni Delhi Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. Levent Bilman, kariyeri sırasında BM Nezdindeki Daimi Temsilcilik'te de görev yaparak, kriz yönetimi ve çatışmaların önlenmesi konularında tecrübe edindi.Konuya ilişkin Dışişleleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, atamayla ilgili şöyle denildi: ''Büyükelçi Bilman'ın BM Genel Sekreter Siyasi Yardımcısı'na bağlı olarak sürdüreceği Siyasa ve Arabuluculuk Direktörlüğü görevi, çatışmaların önlenmesi, arabuluculuk ve barışın inşası başta olmak üzere uluslararası ilişkileri ilgilendiren tüm konularda BM Genel Sekreter Yardımcısı'nın danışmanlığını yapmak, politika belirlenmesine katkıda bulunmak, BM'nin arabuluculuk çalışmalarını yürütmek, BM birimlerine siyasi analiz hazırlanması ve izlenecek politikaya yön verilmesi, BM Genel Sekreteri adına tüm bölgesel örgütlerle ilişkileri yürütmek ve BM Güvenlik Konseyi, Genel Kurulu ve Barışı İnşa Komisyonu'nun Sekretarya'yla işbirliği ve eşgüdümünü sağlamak gibi konuları kapsamaktadır. Türkiye, son dönemde uluslararası kuruluşlarda etkileyici bir başarı grafiği yakalamıştır. Bu başarı, Türkiye'nin artan etkinliğinin ve yumuşak gücünün somut bir göstergesidir. Büyükelçi Levent Bilman'ın Siyasa ve Arabuluculuk Birimi Direktörlüğüne atanması, aynı zamanda Türkiye'nin arabuluculuk konusunda üstlendiği girişimlerin ve öncü konumunun tezahürünü teşkil etmektedir. Büyükelçi Levent Bilman'ın anılan göreve atanması ülkemizin BM'ye sağlamakta olduğu katkıların daha da güçlendirilmesini sağlayacaktır. Bir Türk diplomatının daha BM'de önemli bir siyasi göreve seçilmesinden duyduğumuz memnuniyeti yineler, Büyükelçi Bilman'ın önümüzdeki yıl üstleneceği yeni görevinin hayırlı olmasını dileriz.''