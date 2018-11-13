Türk büyük ustanın antrenörlüğündeki El Salvador'un satrançta değişen kaderi

Türkiye'nin 13. büyük ustası (GM: Grand Master) Mert Erdoğdu'nun antrenörlüğünü yaptığı El Salvador Kadın Milli Takımı, 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ilk altın madalyasını kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Milli sporcu Erdoğdu (39), satrançta 2005'te Akdeniz Oyunları ve 2016'da Türkiye şampiyonu olmasının ardından, 2017 yılında Türkiye'nin 13. büyük ustası olmayı başardı.

Sporcu olarak yaklaşık 10 yıl milli takımda mücadele eden Erdoğdu, 23 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenen 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ise Dünya Satranç Federasyonunun (FIDE) görevlendirmesiyle El Salvador Kadın Milli Takımı'na antrenörlük yaptı.

Erdoğdu yönetiminde, yaşları 17 ila 20 arasındaki El Salvador Kadın Milli Takımı, mücadele ettiği 1600-1800 rating kategorisinde birinci olmayı başardı.

15 yaşında satranca başladı

Milli sporcu Mert Erdoğdu, küçük yaşlarda satranca ilgi duyduğunu ancak ailesinden destek göremediği için bu spora başlayamadığını söyledi.

Yatılı okuduğu lisede 15 yaşındayken satranca başlayabildiğini ifade eden Erdoğdu, satranç oynayan kişilerin sadece zeki olmasının yetmediğini, aynı zamanda çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Erdoğdu, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok dereceler elde ettiğini vurgulayarak, aktif olarak spor yaşantısını devam ettirmenin yanında Kocaeli'de kendisine ait satranç eğitim merkezinde sporcu yetiştirdiğini anlattı.

"Olimpiyat altın madalyası her zaman başınıza gelen bir şey değil"

FIDE'nin satrançta yeteri kadar iyi olmayan ülkelere olimpiyatlarda yardımlarda bulunduğunu dile getiren Erdoğdu, El Salvador Kadın Milli Takımı'na da destek olmak için kendisinin antrenör olarak görevlendirildiğini belirtti.

Erdoğdu, o zamana kadar El Salvadorlu hiç kimseyi tanımadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kızlar genç ve öğrenmeye heveslilerdi. Beni dinlediler, üzerine de çalıştılar. Takım için turnuva ilk başta iyi başlamadı. Sonra iyi sonuçlar gelmeye başlayınca bayağı bir heyecanlandık. Son yarışmadan sonra birbirimize sarıldık. Çok mutlu olduk. Hala El Salvador'daki televizyonlarda röportajları yayımlanıyor. Popüler oldular. Onlar için çok güzel oldu. Ben de aynı zamanda öğretmen olduğum için benim için de çok güzel bir şeydi. Böyle bir olimpiyat altın madalyası her zaman başınıza gelen bir şey değil. O yüzden ben de çok memnunum."

Mert Erdoğdu, ilerleyen yıllarda başka ülkelerden teklif gelmesi halinde antrenörlük yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.