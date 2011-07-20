-TÜRK BULGAR SINIRINDA ORMAN YANGINI EDİRNE (A.A) - 19.07.2011 - Bulgaristan'da Türk sınırı yakınında orman yangını çıktı. Rüzgarın ters yönden esmesi yangının, Türkiye tarafına sıçramasını önledi AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bulgaristan'ın Lesova bölgesinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Türk sınırındaki birlikler, yangının Türk tarafına sıçraması ihtimaline karşı teyakkuza geçerken, Edirne Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri, hudut bölgesine çağrıldı. Yaklaşık 200 dekar ormanlık alanda etkili olan yangın Bulgaristan ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, rüzgarın Türkiye'den esmesi kıvılcımların Türk tarafına sıçramasını önledi. Lalapaşa Kaymakamı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın da hudut karakolundan takip ettiği yangın ile ilgili, Edirne Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Koordinesindeki arazoz, dozer, kepçe ve itfaiyeden oluşan ekipler bölgede bekletiliyor.