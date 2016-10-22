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Spor

Türk boksörün Polonyalı rakibi "Hayatımı tehlikeye atamam" dedi ve ringi terk etti!

Polonyalı Patryk Kowoll, ilk raunt sonunda eldivenlerini çıkarıp, maçı bıraktı

22 Ekim 2016 13:10

Almanya’da yapılan maçta Türk boksör Ali Eren Demirezen’in Polonyalı rakibi Patryk Kowoll, “Hayatımı tehlikeye atamazdım” deyip ringi terk etti.

Polonyalı rakibi Patryk Kowoll karşısında iyi bir müsabaka çıkaran Ali Rıza Demirezen, maçın ilk raundunda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

Raunt arasında köşesine giden Kowoll birden eldivenlerini çıkarmaya başladı. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken rakip maçı bıraktığını ve dövüşmeyeceğini açıkladı.

Seyircilerin şaşkın bakışları arasında maçı terk eden Kowoll hükmen yenik sayıldı.

 

"Ağır yaralanabilirdim"

 

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Polonyalı boksör, “Hayatımda bu kadar güçlü yumruklar görmedim. Ali Olimpiyatlarda dövüşmüş kaliteli ve güçlü bir boksör onun karşısında hayatımı tehlikeye atamazdım. Bana vurduğu yumrukları yiyince kendimi TIR çarpmış gibi hissediyordum.

Müsabakaya devam edersem ağır yaralanma veya daha tehlikeli sonuçlar alabileceğimi düşünerek maçtan çekilme kararı aldım. Ali’yi tebrik ediyorum dünyanın zirvesine çıkacağına olan inancım tamdır. Teknik ekibim ne kadar ısrar etse de ben kendimi tehlikeye atamazdım.” dedi.

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