-Türk boksörler şampiyonaya veda etti ANKARA (A.A) -02.10.2011 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün ringe çıkan Türk boksörlerden 64 kiloda Onur Şipal ve 81 kiloda mücadele eden Caner Sayak, rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda ettiler. 64 kiloda ringe çıkan Onur Şipal, Özbek rakibi Sanjobek Rahmonov'a 23-22 yenilerek şampiyonadan elenirken, 81 kiloda mücadele eden Türk boksör Caner Sayak ise Kübalı rakibi Julio De La Cruz Peraza'ya 17-7 mağlup oldu ve elendi.