-TÜRK BOKSÖRLER CEYREK FİNALDE ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda eleme mücadelesi, bugün yapılan karşılaşmalarla sona erdi. Ankara Spor Salonu'nda devam eden organizasyonun 4. gün akşam seansında, ringe çıkan 2 Türk boksörden 60 kiloda Fatih Keleş, Azeri Elvin İsayev'i, zorlu bir mücadelenin ardından 24-23 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 75 kiloda ise Adem Kılıççı, Belaruslu Vitali Bandarenka'yı 20-17 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen 7. Türk boksör oldu. -ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ- Eleme maçlarının tamamlandığı şampiyona, yarın saat 13.00'te start alacak çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek. Organizasyona 10 sporcu ile katılan (A) Milli Boks Takımı'nda 7 sporcu çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken, Türk sporcuların çeyrek finaldeki eşleşmeleri şu şekilde oluştu: 49 kilo Serhat Yıldırım - Belik Galenov (Rusya) 56 kilo Furkan Memiş - Luke Campbell (İngiltere) 60 kilo Fatih Keleş - Souleymane Cissokho (Fransa) 69 kilo Abdülkadir Köroğlu - Lonut Gheorghe (Romanya) 75 kilo Adem Kılıççı - Rahib Baylarov (Azerbaycan) 81 kilo Caner Sayak - İmre Szello (Macaristan) 91 kilo Bahram Muzaffer - Peter Gram Pedersen (Slovakya)