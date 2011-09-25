-Türk boksöre köpek saldırdı HAMBURG (A.A) - 24.09.2011 - Ağır sıklette WBC Akdeniz Şampiyonu olan Türk boksör Erkan Teper, evinin önünde uğradığı köpek saldırısı sonucu yaralandı. Komşunun Alman çoban köpeğinin saldırısı sonucu baldırının üst kısmından bir parça et kopan Erkan Teper, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Teper, 14 Ekim'de yapacağı boks karşılaşmasını da bu saldırı ve yaşadığı sağlık problemi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Teper, yaşadığı köpek saldırısını şöyle anlattı: ''Ahlen'deki evimden çıkarak antrenman yapmak için Stuttgart'a gitmek üzereydim. Komşumuzun köpeği bir anda saldırarak, bacağımın üst kısmını ısırdı ve oradan bir et parçası kopardı. Hemen hastaneye giderek tedavi oldum. Doktorlar bir süre antrenman yapamayacağımı ve önümüzdeki maça çıkamayacağımı bildirdi. Açık olan yaraya iltihap kapmaması amacıyla dikiş atmadılar. Ancak, buna rağmen iltihaplanma var yarada. Menajerimle birlikte köpeğin sahibinden davacı olduk ve olayla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.'' Ağır sıklette WBC Akdeniz Şampiyonu olan Erkan Teper'in, amatör boksta 2006 yılı Almanya şampiyonluğu ve 2008'deki Dünya Askeri Boks Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok uluslararası başarıları bulunuyor.