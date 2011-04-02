-TÜRK BOKSÖR VEKİLOĞLU AVRUPA ŞAMPİYONU BERLİN (A.A) - 02.04.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk boksör Varol Vekiloğlu, yarı ağır sıklette İBF Avrupa Şampiyonu oldu. Varol, Berlin'de Trabrennbahn salonunda yapılan maçta rakibi Mohammad Rassuli'yi 8. rauntta nakavt ile yenerek İBF Avrupa Şampiyonluğu kemerini aldı. Varol, maçtan sonra yaptığı açıklamada, bu maç için 4 ay boyunca yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Maç zor geçti. Allah'a şükür kazandım. Dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi. Ringe çıkan diğer Türk boksörlerden hafif ağrı sıklet WBA eski dünya şampiyonu Fırat Arslan, çek rakibi Michal Bilak'ı 3. rauntta nakavt ederek karşılaşmayı kazanırken, ağrı sıklette Ekran Teper de ABD'li rakibi Robert Hawkins'i yendi. Dünya Kıtalararası ve Avrupa Orta Sıklet Boks Şampiyonu Selçuk Aydın da birinci rauntta Belaruslu rakibi Dzimtry Lubachkin'i nakavt ederek karşılaşmayı kazandı. Türk bayan boksörlerden Özlem Şahin de hafif sıklette Rus rakibi Evgeniya Zablotskaya'yı sayı ile yendi. Yakup Sağlam ise ağır sıklette eski Türk boksör Oktay Urkal tarafından çalıştırılan Michael Wallisch'e yenildi. Öte yandan, boks karşılaşmaları devam ederken sporcuların ısındığı bölümde olay çıktı. Edinilen bilgiye göre bir kişinin silahla ateş etmesi sonucunda 3 kişi yaralandı, olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis de salonu boşalttı. Berlin'de yayımlanan "B.Z" gazetesinin haberine göre, IBF şampiyonluğu için İrma Balijagic-Adler'e karşı ringe çıkacak Rola El-Halabi'nin üvey babası, iki güvenlik elemanını ve Rola El-Halabi'yi yaraladığı ifade edildi. Yaralıların hastanede ameliyat edildikleri ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Saldırganın yakalandığı, ateş ettiği silaha da el konulduğu kaydedildi. Boks karşılaşmalarını Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Koçinoğlu, ünlü yönetmen Fatih Akın ve Arena boks şirketi sahibi Ahmet Öner de izledi.