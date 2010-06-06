Türk boksör gümüş kemer kazandı

T24 -

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 12 raund üzerinden yapılan ve 48 dakika süren karşılaşmanın sonunda, Selçuk Aydın 3 hakemin 2'sinin lehine verdiği puanlarla karşılaşmadan galip ayrıldı.





Müsabaka sonunda birinci hakem Selçuk Aydın'a 114, Dan Ion'a 113, ikinci hakem Selçuk Aydın'a 111, Dan Ion'a 116 ve üçüncü hakem de Selçuk Aydın'a 114, Dan Ion'a 113 puan verince, Türk boksör 3 hakemden 2'sinin kararıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.





WBC Asbaşkanı Houcine Houichi, müsabakanın ardından Selçuk'a gümüş kemerini taktı. Türk bayrağıyla poz veren Selçuk, ''Bu galibiyeti İskenderun'da şehit olan askerlerimize ve İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısında şehit olanlara armağan ediyorum'' dedi.





Müsabakayı Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, sanatçı Kadir İnanır da izledi.





Abdi İpekçi Spor Salonu'nda müsabakayı izleyen yaklaşık 5 bin kişi, Selçuk Aydın'a büyük destek verdi.





Selçuk 20. galibiyetini aldı



Profesyonel boks kariyerlerinde bugüne dek yenilgisi bulunmayan Selçuk Aydın, 20. galibiyetini aldı.

Selçuk, bugüne dek yaptığı 20 maçı da kazanırken, bunların 15'inde nakavtla galip geldi. Selçuk Aydın'ın, bundan sonra altın kemer maçına çıkacağı bildirildi.





Rumen Dan Ion ise 27. maçında ilk yenilgisini aldı.







