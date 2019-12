Türk: Birbirimizi affetmek zorundayız

T24 -

Bazı pankartlar görevliler tarafından kaldırıldı

Erdoğan: Nevruz birbirimize sarılma çağrısıdır

Gül: Nevruz'da herkes hassas olmalı

Meclis Başkanı Şahin: Huzursuzluğa fırsat verilmesin

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından Van'da Nevruz etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik için sabah erken saatlerde Van Kalesinin arkasında bulunan Atatürk Kültür Parkına gelen vatandaşlar, Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan kontrol noktalarından, üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinliğe, yöresel kıyafetlerle katılan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk, Nevruz ateşini yaktıktan sonra güvercin uçurdu.Etkinlikte konuşan Ahmet Türk, 2010 Nevruzunun, Kürt halkının hep birlikte sesini yükselteceği bir Nevruz olarak kutlandığını belirterek, vatandaşların Nevruz Bayramını kutladı.Türk, son bir yılda 'açılım' adı altında kadın, çocuk ayırt etmeden çok sayıda kişinin hapse atıldığını öne sürerek, partilerinin kapatılıp, milletvekilliklerinin ellerinden alındığını savundu.AKP tarafından hazırlanan ''Milli Birlik ve Kardeşlik'' projesine de değinen ve muhataplık tartışmalarına yanıt veren Türk, şunları kaydetti:''AK Parti sürekli muhatap bulamadığını söylüyor. Kürt halkı her zaman muhataptır. Hazır olmayan sizsiniz. Halkın özgürlük ve bağımsızlık politikası, sizin politikanız olmalıdır. Geçmişte bazı acılar yaşanmış, bazı hatalar yapılmış olabilir. Artık birbirimizi affetmek, birlikte toplumsal barış sürecini başlatmak zorundayız. Barış elbet bir gün gelecek. Bu ülke büyük acılar yaşadı, Türk-Kürt yara aldı. Gelin bu acıları kapatalım. Asıl büyük kardeşlik budur. Bizim istediğimiz özgürce bir yaşamdır. Gelin bunu hep beraber yapalım. Artık savaşla, çatışmayla sorunların çözülmeyeceğini herkes biliyor.''Konuşmaların ardından şarkıcı Rojda ve yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, terör örgütü elebaşının posterleri açıldı, terör örgütü lehine sık sık slogan atıldı.Bu arada ağaçlara asılan bazı pankartlar, alandaki görevliler tarafından kaldırıldı.Van Belediyesi ve BDP Van İl Teşkilatınca etkinliğin yapıldığı alanda bin kişi görevlendirilirken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alana kurduğu MOBESE kameraları ve polis helikopterinden etkinliği takip etti.Erdoğan, yayımladığı Nevruz Bayramı mesajında, tabiatın yenilenişi ve tazelenişini, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'un, yeni ve güzel başlangıçların, sevinç ve neşeyle kutlandığı gün olduğunu belirtti.Nevruz'un, Anadolu'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır aynı ruhla kutlandığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti.''Bolluk ve bereketiyle bahar mevsiminin gelişini simgeleyen Nevruz, aynı zamanda, hayata ve birbirimize yeni bir coşkuyla, yeni bir umutla sarılmak için bir çağrıdır. Milletçe bu çağrıya uymaya, sevgi, barış ve kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi canlı tutmaya devam edeceğiz.Bu gün yakılan ateş, şiddetin ve öfkenin değil, aksine gönüllerimizdeki sevginin, dostluğun ve kardeşliğin kandilidir. Bu bayram sevincini yaşarken ve yaşatırken bize yakışan, şiddetin, kinin, nefretin dilini tamamen terk etmek ve sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmektir.''Bu günlerin, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin her zamankinden daha çok öne çıkması gereken günler olduğunun unutulmaması gereğine işaret eden Erdoğan, ''Başta aziz milletimiz olmak üzere bütün bölge halklarının Nevruz Bayramı'nı kutluyor, aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesini diliyorum'' dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevruz Bayramı'nın geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de insanları bütünleştirmesi, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendirmesi temennisinde bulundu.Gül, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugün sadece Türkiye'de değil, son derece geniş bir coğrafyada Nevruz coşkusunun yaşanmakta olduğunu belirterek, bu vesileyle, bütün vatandaşların baharı müjdeleyen, bolluk ve bereketi çağrıştıran Nevruz Bayramı'nı içten duygularla tebrik ettiğini bildirdi.Gül, ''Kültürümüz içerisinde özel bir yeri bulunan, Türk devlet ve topluluklarının da ortak bir ruhla kutladıkları Nevruz, hepimizin müşterek değeri, itinayla yaşatılması gereken çok önemli bir kültür mirasıdır. Nevruz'la baharın gelişini kutlarken, dünyada barış, kardeşlik ve dostluğun hakim olması yönündeki umudumuzu da dile getiriyoruz'' dedi.Cumhurbaşkanı Gül, Nevruz'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından geçtiğimiz Şubat ayında oybirliğiyle alınan kararla uluslararası nitelik kazanmış olmasının, bu yılki kutlamalara ayrı bir anlam da kazandırdığına işaret etti.Nevruz'un yüzyıllardır karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade eden Gül, ''Bu nedenle Nevruz Bayramı'nın geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de, insanları bütünleştirmesini, birlik ve beraberliğimizi, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendirmesini temenni ediyorum'' dedi. Gül, şöyle devam etti:''Toplumumuz için bir neşe, umut ve coşku kaynağı olan Nevruz Bayramı'nın özünde var olan değerler ışığında kutlanması konusunda, herkesin hassasiyet göstereceğine inanıyorum.Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz bizleri ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren unsurlardır. Farklılıklarımızı ve kültürel çeşitliliğimizi, milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını kuvvetlendiren zenginliğimiz olarak görüyoruz.Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; sahip olduğumuz bu birikimi en iyi şekilde koruyacağız. Omuz omuza vererek, birbirimizi anlayarak, değerlerimize saygı göstererek güzel yarınların temellerini birlik ve beraberlik içerisinde atacağız. Daha mutlu ve huzurlu günleri hep birlikte kucaklayacağız. Hedeflerine ulaşmış, her alandaki standartlarının seviyesini yükseltmiş, güçlü, hür ve demokratik bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.''TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Nevruz'un şiddete değil sevgiye, kavgaya değil dayanışmaya, ayrılığa değil birliğe katkı sağlaması gerektiğine inandığını belirtti.Şahin, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, baharın başlangıcını ve doğanın canlanmasını ifade eden Nevruz'un, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının hakim olduğu coşkulu bir bayram olarak kutlandığını anımsattı.Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da kutlanan Nevruz Bayramı'nın, farklı kültürlerdeki insanları benzer duygular içerisinde buluşturduğunu ifade eden Şahin, mesajında şunları kaydetti:''Geniş bir coğrafyanın ortak zenginliği olan Nevruz, kardeş ülke ve topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların da eşsiz bir örneğidir.Kültürümüzde derin kökleri bulunan Nevruz'un ruhuna uygun olarak kardeşlik ve birlik havasında kutlanması, gerginlik ve huzursuzluk aracı haline getirilmesine fırsat verilmemesi en büyük dileğimizdir.Nevruz'un şiddete değil sevgiye, kavgaya değil dayanışmaya ve ayrılığa değil birliğe katkı sağlaması gerektiğine inanıyorum.Toplumsal birlikteliğimizi pekiştiren Nevruz gibi kültürel zenginliklerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Nevruz'un sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum.''