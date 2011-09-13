Türk bilim kadını Popular Science’da

T24 - Dünyanın en önemli bilim dergilerinden Popular Science yılın en başarılı 10 genç bilim insanı listesine bir Türk’ü de ekledi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Boston Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Hatice Altuğ, başarılı çalışmasıyla listede yer aldı. Altuğ’un nanoteknoloji ile geliştirdiği cihaz vücutta hastalık taşıyan virüsleri tespit edebiliyor.

Daha önce de lazerin hızını 100 kat artırmayı başararak, Nature Physics adlı bilim dergisine kapak olan Altuğ, buluşuna Boston Üniversitesi’ndeki araştırma ekibiyle birlikte imza attı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Altuğ ve araştırma grubunu ödüllendiren Ulusal Sağlık Enstitüsü projenin hayata geçirilmesi için 5 yıllık bir süre zarfında tam 5 milyon dolar vermeyi kabul etti.



Altuğ 2000 yılında Stanford Üniversitesi’nde okumak üzere Türkiye’den ayrıldı. Altuğ, Boston Üniversitesi’ndeki görevine ise 2007’de başladı.







