T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Türk bilim insanından, AIDS ve kansere karşı etkili ilaç

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı'nın, AIDS ve kanser hastalığının çözümünde etkili olabilecek bir ilaç geliştirdiğini açıkladı. İlacın, 2023'te piyasaya sürülmesi planlanıyor

15 Temmuz 2013 20:41

Çalışmalarını bir süredir Almanya ve Kanada'da sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı'nın, AIDS ve kanser hastalığının çözümünde etkili olabilecek ilaç geliştirdiği bildirildi. Bahçeşehir Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye 'nin ilk "milli ilacı" olmaya aday ilacın, 2023'te piyasa sürülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 10 yıldır Karbon 60 ve analoglarının üzerinde çalışan ve bunların, sözkonusu hastalıkların önlenmesinde etkili olabileceğini keşfeden Durdağı, gelecek yıldan itibaren araştırmasını Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürecek. Durdağı, ABD, Yunanistan, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin desteğiyle sürdürülen araştırmaya başkanlık ediyor.

Son dönemde nanomalzeme olarak değerlendirilen Karbon 60 molekülünü ilk kez bu amaçla kullanan Doç. Dr. Durdağı, HIV'e yol açan virüsü bloke etmede olumlu sonuç aldı. Böylece farklı ülkelerden bilimsel çözüm ortaklığı ve maddi destek alan Durdağı, simülasyon teknikleri ile değişik moleküller geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durdağı, biyolojik test aşamasında olan ilaç için henüz hayvan ve insan üzerinde deney yapılmadığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Klinik çalışmalar sonucunda AIDS ve kanser üzerinde etkili olduğunu gördük. Çalışmamız Amerikan Kimya Topluluğu'na (ACS) ait bilimsel dergilerde yayımlanınca dünyanın dikkatini çekti. Bilgisayar ortamında 500 bin atomun simülasyonunu yapabiliyoruz. Bunun sonucunda da çok kısa sürede sonuç alabiliyoruz. İlacın biyolojik testleri İtalya'da yapılıyor. Bundan sonraki aşamaları Türkiye'den yürüteceğim. Projede Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de çalışacak."

 

ETİKETLER

serdar durdağıbahçeşehir üniversitesitıp fakültesiaidshivvirüskansertedaviilaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24