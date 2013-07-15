Türk bilim insanı, AIDS ve kanser için yeni ilaç geliştiriyor

Çalışmalarını bir süredir Almanya ve Kanada'da sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı'nın, AIDS ve kanser hastalığının çözümünde etkili olabilecek ilaç geliştirdiği bildirildi.

Bahçeşehir Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye 'nin ilk "milli ilacı" olmaya aday ilacın, 2023'te piyasa sürülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 10 yıldır Karbon 60 ve analoglarının üzerinde çalışan ve bunların, sözkonusu hastalıkların önlenmesinde etkili olabileceğini keşfeden Durdağı, gelecek yıldan itibaren araştırmasını Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürecek. Durdağı, ABD , Yunanistan, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği 'nin desteğiyle sürdürülen araştırmaya başkanlık ediyor.

Son dönemde nanomalzeme olarak değerlendirilen Karbon 60 molekülünü ilk kez bu amaçla kullanan Doç. Dr. Durdağı, HIV'e yol açan virüsü bloke etmede olumlu sonuç aldı. Böylece farklı ülkelerden bilimsel çözüm ortaklığı ve maddi destek alan Durdağı, simülasyon teknikleri ile değişik moleküller geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durdağı, biyolojik test aşamasında olan ilaç için henüz hayvan ve insan üzerinde deney yapılmadığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Klinik çalışmalar sonucunda AIDS ve kanser üzerinde etkili olduğunu gördük. Çalışmamız Amerikan Kimya Topluluğu'na (ACS) ait bilimsel dergilerde yayımlanınca dünyanın dikkatini çekti. Bilgisayar ortamında 500 bin atomun simülasyonunu yapabiliyoruz. Bunun sonucunda da çok kısa sürede sonuç alabiliyoruz. İlacın biyolojik testleri İtalya'da yapılıyor. Bundan sonraki aşamaları Türkiye'den yürüteceğim. Projede Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de çalışacak."