-TÜRK BİLİM ADAMINA ULUSLARARASI UNVAN ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefik Süzer'in malzemelerin nano boyutlarda teknik analizlerinin yapıldığı vakum sistemleri üzerine yürüttüğü uluslararası başarıları, American Vacuum Society'nin (AVS) en üst düzey üyelik anlamına gelen ''fellow'' unvanına layık görüldü. Prof. Süzer'e unvanı, 20 Ekim 2010'da, New Mexico'da düzenlenecek sempozyumda takdim edilecek. 1953 yılında kurulan AVS, yeni teknolojileri destekleyen vakum uygulamaları gibi kontrollü alanlarda iletişim, eğitim ve araştırma ağı oluşturmayı hedefliyor. Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süzer, derneğin 5 bin dolayında üyesiyle malzeme teknolojileri alanında çalışan bilim insanlarının biraraya gelip çalışmalarını uluslararası boyuta taşıyan bir ortam sağladığını anlattı. Süzer, üyeliğin bilim dünyasında prestij sağlayan bir değerinin bulunduğunu ifade etti. Vakum sistemleri üzerine yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler veren Süzer, bu teknolojinin malzemenin yapısını analiz etmek için elektron yapısını incelemeye dayalı bir teknoloji olduğunu söyledi. Söz konusu teknolojiyle malzemeyi oluşturan elektronların nano boyutlarda incelenebildiğini belirten Süzer, böylece yeni nesil malzeme teknolojilerinin geliştirilebilmesi için de bilimsel çalışmaların yürütülebildiğini kaydetti. Vakum sistemleri üzerinde yürüttüğü 40 yıllık birikimiyle 140'un üzerinde uluslararası makale yayımladığını bildiren Süzer, bu çalışmalarının pek çoğunun da bilim dünyasında dikkat çektiğini söyledi. Süzer, hastane yüzeylerinin ultraviyole ışığı kullanılarak mikroplardan arındırılması ve gümüş ve nano alaşımlı mikrop tutmayan yüzeylerin geliştirilmesi çalışmalarından da örnekler verdi. AVS, TÜBA Asli Üyesi de olan Prof. Dr. Şefik Süzer'e layık gördüğü fellow unvanını atomların, moleküllerin ve yüzeylerin elektronik yapılarının fotoelektron spektroskopisi tekniği kullanılarak aydınlatılması çalışmalarına katkıları dolayısıyla verildiğini açıkladı.