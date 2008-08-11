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Kültür-Sanat

Türk bestecilerin eserleri arşivleniyor

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın konserlerinde seslendirdiği Türk bestecilerinin eserleri, CD’ye kaydediliyor

11 Ağustos 2008 03:00

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Senfoni Orkestrasının konserlerinde seslendirdiği Türk bestecilerinin eserleri, CD’ye kaydediliyor. AÜ Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, yaptığı açıklamada, üniversite bünyesindeki profesyonel sanat toplulukları arasında yer alan Tiyatro Anadolu ve Senfoni Orkestrasının sadece Eskişehir’e değil, çevresindeki ilçe ve illere de yoğun kültür hizmeti sunmaya devam ettiğini kaydetti.

Senfoni Orkestrasının, 8-10 Ağustosta Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinin Opera ve Bale Salonu’nda şef Burak Tüzün’ün yönetiminde üç Türk bestecisinin eserlerini kaydettiğini bildiren Prof. Dr. Sürmeli, şu bilgileri verdi:
"Kayıtta İlhan Usmanbaş’ın Küçük Gece Müziği, Nevit Kodallı’nın Sinfonietta ve Semih Korucu’nun Sarsılmışlar İçin Müzik adlı kayıtları gerçekleştirildi. Bir kültür armağanı olarak sunulacak olan CD’nin üniversitemizin kuruluş günü olan 6 Kasıma kadar müzikseverlerin arşivlerinde olması planlanıyor.

2004 yılında kurulan Senfoni Orkestrası, Burak Tüzün’ün yönetiminde çalışıyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı konserler veren, farklı projelerde görev alan orkestranın en öncelikli hedeflerinden biri Türk bestecilerinin eserlerinin kayıtlar yoluyla arşivlenmesidir."

CD çalışmasını yeni tamamlayan orkestranın Eskişehir’in ilçelerinde ve çevre illerde vereceği konserlerin 17-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. (aa)

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