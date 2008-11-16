Türk berber idamdan kurtuldu

Suudi Arabistan’da idam cezasına çarptırılan Sabri Boğday serbest bırakılıyor



Suudi Arabistan'da ‘Allah'a küfür ettiği’ iddiasıyla yargılanıp hakkında idam cezası verilen Hataylı berber 31 yaşındaki Sabri Boğday'ın ailesi Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nden gelen “Oğlunuz serbest bırakılacak” telefonuyla bayram havası yaşıyor.



Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde berberlik yapan Sabri Boğday, Mısırlı terzi komşusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmasının ardından, Mısırlı'nın olay yerine gelen polislere, “Bu adam Allah'a küfür etti” sözüyle, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 20 aydır cezaevinde bulunan Boğday, bu süre içerisinde 9 kez duruşmaya çıkarken, iftirayı attığı iddia edilen Mısırlı ise kaçarak kaybolmasına rağmen Boğday hakkında idam cezası verildi.

Basında geniş yer bulan haber üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz El-Suud'u önce telefonla aradığı ardından mektup gönderdiği açıklandı. Ancak bugüne kadar Kral’dan bir açıklama gelmedi.



Müjdeyi Büyükelçi verdi



Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Naci Koru'nun önceki gün aileyi telefonla arayıp müjdeli haberi verdiği öğrenildi. Sabri Boğday'ın yakın zamanda serbest bırakılacağını belirten Koru, aileden basına konuşmamalarını istediği belirtildi. Boğday Ailesi'nin Koru ile görüşen ferdi ise sevinçten büyükelçinin adını dahi unuttuğunu anlattı. Sabri Boğday'a kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekleyen yakınları, “Büyükelçimiz arayıp müjdeli haberi var. İnşallah oğlumuza yakında kavuşacağız. Bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun” dedi. Sabri Boğday'ın eşi 26 yaşındaki Muazzez Boğday ise tek çocukları olan 4 yaşındaki Süleyman'a sarılarak sevincini paylaştı.



Arap basının yaklaşımı değişti



Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Naci Koru önceki açıklamalarında da idam kararından geri adım atılacağından ümitli olduğunu dile getirmişti. Türk berberin idam kararıyla ilgili haberlerin Suudi basında da geniş yer bulduğunu ve mahkeme kararının sorgulandığını belirten Büyükelçi Koru, “Aslına bakarsanız Suudi Arabistan'daki basın da bu konu ile ilgileniyor. Ve Suudi Arabistan'da çok ilginç gelişmeler oldu. Eskiden böyle bir şey olduğu zaman bu mahkeme kararları hep desteklenirdi. Ancak bu konuda bugünkü ve dünkü gazetelerde ‘Acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Bunda bir yanlışlık var mı?’ diye sorgulamalar da yapılıyor. Nitekim benzer davalarda değişik karar veren hakimler de var. Dolayısıyla ben çok ümitliyim daha temyiz aşamasında bu kararın değişmesi söz konusu olabilecek. Konunun takipçisiyiz” demişti. (DHA)

