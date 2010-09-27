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Dünya

Türk belediye danışmanı Hollanda’yı karıştırdı

Hollanda’nın Rotterdam Belediyesi’nin üst düzey görevlilerinden Taner Bilal ülkede tartışma yarattı.

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Hollanda’nın Rotterdam Belediyesi’nin üst düzey görevlilerinden Taner Bilal’in radikal İslamcı olduğu iddiaları ülkede tartışma yarattı.

Bilal’in geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olması, Türkiye’deki Haksöz isimli haber sitesinde “Kardeşimizi tebrik ederiz” diye kutlanınca tartışma çıktı. Tebrik mesajını haber yapan Hollanda’nın ünlü De Telegraaf gazetesinde “Rotterdam Belediyesi’nde üst düzey danışman olan Taner’in, Cihad yanlısı ve açıkça terör örgütü Hamas’ı destekleyen Türkiye kökenli bir radikal İslam örgütü ile bağları bulunuyor. Taner’in örgüt ile olan sıcak kişisel bağları, Haksöz sitesinden kızının doğum gününü kutlayan dini usulde bir mesaj ile ortaya çıktı” denildi. Gazete, Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsü’nün 2005 yılındaki raporunda Haksöz sitesini “Cihad yanlısı” olarak tanımladığını belirtti.   

Türk belediye danışmanı Hollanda’yı karıştırdı

Muhalefet partisi Leefbaar Rotterdam’ın meclis üyesi Anita Fähmel gazeteye verdiği demeçte, bu durum karşısında şok yaşadıklarını belirtilerek “Böyle önemli bir göreve bu tip insanların getirilmesi akıl almaz bir durum. Belediye yönetiminden açıklama bekliyoruz” dedi. Rotterdam Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Jantine Kriens ise uzun zamandır birlikte çalıştıkları Taner’den çok memnun olduklarını, herhangi bir örgüt ile ilişkisinin olmadığını, olayın Leefbaar Rotterdam partisinin linç girişimi olduğu söyledi.


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