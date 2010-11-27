-TÜRK BAYRAKLI GEMİYİ KAÇIRMA GİRİŞİMİ İZMİR (A.A) - 27.11.2010 - Nemtaş Denizcilik şirketine ait Türk bandralı ''M/V 26 Ağustos'' adlı kuru yük gemisi, Hint Okyanusu'nda seyrederken Somilili deniz haydutlarının kaçırma girişimiyle karşılaştı. Acil yardım sinyali gönderen gemi mürettebatının kendisini panik odasına kilitlemesiyle rehine alamayan korsanlar, sinyal nedeniyle NATO gemilerinin bölgeye gelmesi nedeniyle kaçtı. İş Bankası'na ait İzmir merkezli Nemtaş Denizcilik'in Türk bandıralı M/V 26 Ağustos kuru yük gemisi, Karadeniz'den aldığı buğdayı Bangladeş'e götürürken, Hint Okyanusu'nda bulunan Sokotra Adası'nın 200 deniz mili doğusunda Somalili deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Haydutları fark eden gemi personeli, acil durumlar için kullanılan ''security attack'' sinyali gönderirken, kendilerini de makina dairesinde bulunan ve dışarıdan saldırılara karşı emniyetli şekilde dizayn edilmiş olan ''panik odasına'' kilitledi. M/V 26 Ağustos gemisine çıkan korsanlar, panik odasında bulunan 20 personele ulaşamayıp rehin alamayınca, acil sinyali üzerine bölgeye NATO gemilerinin hareket etmesi nedeniyle teknelerine binerek uzaklaştı. Bölgede görev yapan NATO'ya bağlı Amerakin savaş gemisinin gemiye ulaşmasının ardından mürettebatın panik odasından çıktığı öğrenildi. Nemtaş Denizcilik A.Ş. Genel Müdürü Tufan Süslüer, deniz haydutlarının kaçırma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve personelin sağlık durumunun çok iyi olduğunu bildirdi. Süslüer, ''Şu an NATO'ya bağlı Amerikan savaş gemisi, 26 Ağustos gemisinin yanında bulunuyor. Prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. İşlemler bitince gemi Bangledeş'e doğru yola çıkacak'' diye konuştu.