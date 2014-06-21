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Türk bayrağını indirmek isteyen şahıs linç edilmek istendi

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin önünde bulunan direğe tırmanarak, Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs, linç edilmekten son anda kurtuldu

21 Haziran 2014 19:37

Şişli’de saat 11.00 sıralarında bir AVM’de bulunan bayrak direğine tırmanan ve bayrağı indirme girişiminde bulunan şahsı fark eden vatandaşlar duruma müdahale etmek istedi.

İHA'nın haberine göre, iş merkezinin güvenlik görevlileri direğe tırmanarak şahsı aşağı indirdi.

Direkten güçlükle indirilen şahıs daha sonra olay yerinden apar topar uzaklaştırılmak istendi. Ancak bu sırada çevrede toplanan öfkeli kalabalık şahsa tekme tokat girişti.

Güvenlik görevlilerin güçlükle uzaklaştırıldığı şahıs, bölgeden çıkarılmak istenirken haberi duyan diğer vatandaşların toplanmasıyla yeniden linç girişiminde bulunuldu.

Şahıs, etrafına toplanan onlarca güvenlik görevlisinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

 

Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü

 

Şüpheli şahıs daha sonra ihbar üzerine olay yerine gönderilen polis ekiplerine teslim edildi. Şahıs hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıs daha sonra Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Terör şubesinde sorgusu yapılan şahsın herhangi bir örgüt ile bağlantısının bulunmadığı tespit edildi. Yapılan GBT sorgusunda şahsın uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve bir süre de tedavi gördüğü belirtildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

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