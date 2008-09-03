Türk bayrağını indirene 20 yıl hapis istendi

Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın saçlarının kazıtıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla Diyarbakır'da bir araya gelen kalabalık arasında bulunan, yapılan yürüyüş sırasında bir okulun bahçesindeki Türk bayrağını direkten indirdikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.



Koşuyolu Parkı'nda 14 Temmuz 2008 tarihinde Abdullah Öcalan'ın saçlarının kazıtıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun düzenlediği yasa dışı yürüyüş içerisinde 20 yaşındaki Y.Ç ile 18 yaşındaki R.S. de yer aldı. Bu kişilerin yol üzerindeki bir anaokulu bahçesindeki direkte asılı Türk bayrağını indirdikleri polis kamerası ile görüntülendi. Bunun üzerine yakalanan ve sevk edildikleri adliyece tutuklanan Y.Ç. ile R.S., hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Haklarında, `Terör örgütü propagandası yaparak devletin egemenlik alametlerini aşağılama, örgüte üye olmak ve örgüt adına suç işlemek' suçlarından TCK'nın 300, 314/2-3, 220/6 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddeleri uyarınca 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesinde terör örgütü PKK'nın `Önderliğe sahip çık, yaşat' başlıklı bildiriler dağıtıp kendi yayın organları aracılığıyla çağrılar yaptığı, bunun üzerine sanıkların da içinde yer aldığı grubun toplantığı belirtildi. İddianamenin devamında DTP milletvekili Emine Ayna'nın kalabalığa hitaben konuşma yaptığı, grubun daha sonra taş ve sopalarla yürüyüşe geçip, `Öcalan'sız dünyayı başınıza yıkarız, yaşamak için savaşır, barış için ölürüz, gençlik botana özgür vatana' sloganları atarak çevredeki araçlara ve polislere saldırdıkları, daha sonra anaokulu bahçesindeki Türk bayrağının indirildiği yerine PKK'ya ait bayrağın asılmaya çalışıldığı, olaya müdahale etmek isteyen M.G ve S.K adlı 2 polisin atılan taşlar sonucu yaralandığı vurgulandı.



İddianamede sanıklardan Y.Ç.'nin Türk bayrağını indirmeye çalışan grup içinde aktif yer aldığı, tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, bayrak direğinin yarısına kadar tırmandığı, elinde bulunan PKK'nın siyasi kanadı olan `Demokratik Halk Birlikleri'ne ait sarı zemin üzerine kırmızı yeşil kuşaklı yıldızlı bayrağı asmaya çalıştığı halde başaramadığı ifade edildi. Bunun üzerine diğer sanık R.S.'nin Türk bayrağını indirmeye çalışan grup içinde aktif yer aldığı, daha sonra direğe tırmanarak gönderdeki Türk bayrağını söküp attığı, tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, ancak olay yerindeki direkten alınan parmak izlerinin sanığın parmak iziyle bire bir uyumlu olduğu bildirilirken 2 sanığın 20'şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

