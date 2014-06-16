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'Türk bayrağını indiren o zanlı yakalandı' iddiası

Diyarbakır'da Türk bayrağını indiren şahsın, dün gece yapılan operasyonla yakalandığı öne sürüldü

16 Haziran 2014 13:54

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki kişinin ölümünü protesto gerekçesiyle Diyarbakır'da yürüyüş yapan kalabalık arasından sızarak 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı gönderindeki Türk bayrağını indiren şahsın yakalandığı öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu kimlik bilgilerine daha önce ulaşılan şahsın dün gece saatlerinde yapılan operasyon ile yakalandığı iddia edildi.

 

Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor

 

Gözaltına alındığı öne sürülen şahıs emniyette yapılacak sorgu ve işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla soruşturmasını, 'Terör örgütü üyeliği', 'terör örgütü adına suç işlemek', 'devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' gibi suçlarla ilgili maddeler üzerinden yürütüyor.

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