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Dünya

TÜRK BAYRAĞI WALL STREET'TE DALGALANDI  NEW YORK (A.A)

02 Mart 2011 10:05

-TÜRK BAYRAĞI WALL STREET'TE DALGALANDI  NEW YORK (A.A) - 02.03.2011 - Ankara'nın Altındağ ilçesi Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, New York'ta borsanın bulunduğu Wall Street'teki Bowling Green Park'ta Türk bayrağını göndere çekti.  Birleşmiş Milletler (BM) ''Kadının Statüsü Komisyonu 55. Oturumu''nda ''Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'' projesini anlatan Tiryaki, Wall Street'teki ünlü boğa heykelinin de bulunduğu parkta düzenlenen törende, ay yıldızlı bayrağı New York semalarında dalgalandırdı.  Tiryaki, kendisine bu fırsatı sunan Türk iş adamı İbrahim Kultulmuş ve parkın yöneticilerine teşekkür ederek, ''Daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk bayrağını göndere çektiği bu parkta, bize bu ayrıcalığın tanınması gurur verici. Bayrağımızı New York'un ilk parkının bulunduğu alanda göndere çekme imkanı bulduk. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi. Tiryaki, konuşmanın ardından Türk bayrağını göndere çekerken, törene katılan Altındağ Belediyesi heyeti de İstiklal Marşı'nı söyledi.  Törene, Bowling Green Park yöneticisi Arthur Piccolo ve boğa heykelini yapan İtalyan asıllı heykeltıraş Arturo Di Modika da katıldı.  Törenin ardından Tiryaki ile bir süre sohbet eden Modika, 21 yıldır Wall Street'te bulunan ve bölgenin simgesi haline gelen boğa heykelini her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini belirterek, benzer bir heykeli Ankara'ya da yapabileceğini söyledi.  Tiryaki de bunu değerlendireceklerini, Ankara'ya böyle bir heykel kazandırmak istediklerini belirtti. 

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