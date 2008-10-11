'Türk bayrağı vergisi' kalkıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, bugünkü yazısında 'Türk bayrağı vergisi' olarak adlandırılan deniz taşıtlarınına uygulanan vergilendirme sisteminde değişikliğe gidileceğini müjdeliyor.



Bayramın ikinci günü yayımlanan "Türk Bayrağının Vergisi Yine Unutuldu" başlıklı yazım üzerine, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç aradı:



"Hocam, ’Türk Bayrağı Vergisi’ başlığı altında anlattığınız vergiye biz de karşıyız. Bu konuda Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ile birlikte, 38 milletvekili arkadaş, bir yasa tasarısı hazırladık. Sayın Başbakan da bu konu ile yakından ilgileniyor. Tasarı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Önümüzdeki hafta, tezkereden hemen sonra Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp, süratle yasalaşmasını bekliyoruz" diye açıklama yaptı. Kendisine, bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ettim.



Yazımızda "Ulaştırma Bakanı’nın iyi niyetli çabaları yetmiyor. Olaya Maliye Bakanı’nın da sıcak bakması ya da Başbakan’ın müdahale etmesi gerekiyor" demiştik. Görünen o ki Başbakan müdahale etmiş ve Türk bayrağından alınan "Mantıksız Taşıtlar Vergisi" dediğimiz, Motorlu Taşıtlar Vergisinin kaldırılmasına karar verilmiş.



Yeni düzenlenme



1. Teknelerden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi kaldırılıyor.



2. Gemi, deniz ve iç su araçlarının, "Bağlama Kütüğü"ne kayıt olması ve bunlardan, boylarına göre "ruhsat harcı" alınması öngörülüyor.



3. Buna göre, verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre;



- 5 metreden 9 metreye kadar 200 YTL



- 9 "12 " "400 YTL



- 12 " 20 " " 800 YTL



- 20 " 30 " " 1.600 YTL



- 30 metreden büyük olanlardan 3.200 YTL



yıllık harç alınacak.



Yalnızca balıkçılık ve şehir içi deniz taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçlardan, tarifedekinin yarısı kadar harç alınacak.



4. Yabancı bayrak çekilmiş özel teknelerin de Türk bayrağına dönmesi amacıyla; dış ticaret mevzuatındaki engellerin kaldırılması ve KDV ile ÖTV dahil, ithal işlemlerinden alınan vergi, resim ve harçlardan muafiyet getirilmesi öngörülüyor.



Bayrağımız dalgalanacak



Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, Türk bayrağı çeken teknelere "Vay sen misin Türk bayrağı çeken, vergilerden vergi beğen" anlayışından vazgeçiliyor.



Yabancı ülke bayrağı çeken ve aslında Türklere ait olan teknelere de hatta yabancılara da "Türk bayrağı" çekme olanağı sağlanıyor.



"Çivi bir vuruşta çakılmaz" diye, çok sevdiğim bir söz var. Teknelerden alınan "Türk Bayrağı Vergisi"nin kaldırılması gerektiğini ısrarla yazdık ama sonunda amacımıza da ulaştık.



Konuya duyarlı yaklaşıp, bu tasarıyı hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz.



