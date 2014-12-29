T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk bayrağı dondu!

Batıda hava sıcaklığının 14 derece kadar düşmesi beklenirken, doğuda -35 derece görüldü!

29 Aralık 2014 10:17

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisiyle 2014’ün son günü ile yeni yılın ilk günlerinde Marmara Bölgesi ile iç kesimler, kar yağışlı geçecek, sıcaklıklarda 14 dereceye varan düşüşler görülecek.

Son tahminlere göre, pazartesi gününü 15 derece civarında geçirecek İstanbul’da salı ve çarşamba günü gündüz en yüksek hava sıcaklıkları 4 dereceye, Balıkesir’de 14’ten 2 dereceye, Bursa’da 13’den 2 dereceye, Yalova’da 12’den 2 dereceye, Çanakkale’de ise 16’dan 2 dereceye gerileyecek. İstanbul’da salı gününden itibaren 3 gün karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

 

3, 2, 1 beyaz!

 

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi ile göl buz tuttu.

 

Bayrak dondu

 

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle her yer buz tuttu. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Ayrancılar mahallesinde ise her şey dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlar, sular, çatılar hatta cami önündeki direkte bulunan Türk bayrağı da dalgalanırken dondu.

ETİKETLER

vançaldırantürk bayrağıbuzdonmasoğukhava durumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24