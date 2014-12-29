Türk bayrağı dondu!

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisiyle 2014’ün son günü ile yeni yılın ilk günlerinde Marmara Bölgesi ile iç kesimler, kar yağışlı geçecek, sıcaklıklarda 14 dereceye varan düşüşler görülecek.

Son tahminlere göre, pazartesi gününü 15 derece civarında geçirecek İstanbul’da salı ve çarşamba günü gündüz en yüksek hava sıcaklıkları 4 dereceye, Balıkesir’de 14’ten 2 dereceye, Bursa’da 13’den 2 dereceye, Yalova’da 12’den 2 dereceye, Çanakkale’de ise 16’dan 2 dereceye gerileyecek. İstanbul’da salı gününden itibaren 3 gün karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

3, 2, 1 beyaz!

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi ile göl buz tuttu.

Bayrak dondu

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle her yer buz tuttu. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Ayrancılar mahallesinde ise her şey dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlar, sular, çatılar hatta cami önündeki direkte bulunan Türk bayrağı da dalgalanırken dondu.