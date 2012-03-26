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Dünya

Türk bayrağı açan taraftara 10 yıl stad yasağı

Millwall Kulübü, Leeds United ile yapılan karşılaşmada Türk bayrağı açan taraftarının stada girişini 10 yıl süresince yasakladı

26 Mart 2012 19:32

 

Millwall, Leeds United maçında Türk bayrağı açan taraftarını 10 yıl boyunca stada almayacak
 
Milwall kulübünün sözcüsü Deano Standing, The Sun gazetesine verdiği demeçte, kimliği açıklanmayan taraftarın stada, yasaklanmış olmasına rağmen bayrakla girmesinden ve çirkin sloganlarla birlikte sallanmasından büyük üzüntü duyulduğunu söyledi. 
 
Karşılaşmanın sorunsuz tamamlanması için Leeds United yönetimiyle birlikte hareket edildiğini ve bu tip davranışları kesinlikle onaylanmadıklarını belirten Standing, taraftarın kendi statlarında oynayacakları maçlardan 10 yıl boyunca men edilmesine karar verildiğini kaydetti. 
 
Millwall taraftarları, geçen yıl Leeds United ile oynanan maçta, 2000 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden İngiliz taraftarlarını hatırlatmak için Türk bayrakları açmış, tepki gören bu eylemin ardından geçen hafta sonunda yapılan maça bayrak getirilmesinin yasaklandığı duyurulmuştu.
 
 
 

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