Türk Bayrağ, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro’da

T24

Bayrak tekrar Afganistan’a götürüldü



Niyazi Berberoğlu, “Kanadalı mühendis, Kandahar’da kader birliği yaptığı Türk arkadaşlarına göstermek için fotoğraf da çektirdi. Hürritet gazetesinde yer alan haber şöyle:Türk mühendis Gültekin de, Kanadalı arkadaşından bir ricada bulundu. 5137 metrelik Ağrı Dağı’ndan daha yüksek olan 5895 metrelik Klimanjero’ya çıkarken, beraberinde Türk bayrağını da götürmesini istedi.”Türk bayrağını Kilimanjaro’ya, Afganistan’da görev yapan bir Kanada vatandaşı götürdü. Afganistan’ın en tehlikeli yerine, Kandahar’daki Kanada hükümetinin kontrolündeki Camp Nathan Smith il imar timinden iş aldıklarını söyleyen Ceytun yetkilisi Niyazi Berberoğlu, şöyle konuştu: “Türk mühendis ve işçiler kampta o kadar kendilerini sevdirdiler ki, orada sadece taşeron olarak görev yapmalarına rağmen, kampa, komutanın da izniyle, Türk bayrağı da dikildi. Camp Nathan Smith’de görev yapan, Kanadalı, Amerikalı, İngiliz asker ve sivil çalışanlara hizmet edecek mutfağın inşaatı yapılıyor. Projeyi beklenenden erken bitirdik. Bunun üzerine aynı yerden başka ihaleler de aldık.”Türk inşaat firmasının işinin kontrollörlüğünü ise Kanadalı bir mühendisin David Wharrie üstlendiğini anlatan Niyazi Berberoğlu, şu bilgileri verdi: “Kandahar’daki zor koşullar altında çalışan işçiler ile, Kanadalılar arasında yoğun bir dostluk oluştu. Bir gün, Kanadalı kontrolör, beraber çalıştığı Türk mühendis Umut Gültekin’e, dağcı olduğunu, Tanzanya’daki, Afrika’nın en yüksek dağı Klimanjero’ya tırmanacağını söyledi. Türk mühendis Gültekin de, Kanadalı arkadaşından bir ricada bulundu. 5137 metrelik Ağrı Dağı’ndan daha yüksek olan 5895 metrelik Klimanjero’ya çıkarken, beraberinde Türk bayrağını da götürmesini istedi.”Afganistan’a öyle kolayca Türk bayrağı bulmanın zor olduğunu belirten Niyazi Berberoğlu, “Bunun üzerine, Kamp Nathan Smith’teki Türk bayrağı, geçici bir süre için gönderden indirildi. Kanadalı mühendise teslim edildi. Kanadalı Wharrie, Türk arkadaşını kırmadı. Wharrie, bu ay başında gittiği Tanzanya’da, Klimanjero’nun en tepesine, 5895 metreye çıktığında, önce kendi ülkesinin bayrağını çantasından çıkardı” dedi.David Wharrie’nin, bayrakları Klimanjero’nun en yüksek yerinde, Uhuru tepesinde dalgalandırmakla yetinmediğini belirten Niyazi Berberoğlu, “Kanadalı mühendis, Kandahar’da kader birliği yaptığı Türk arkadaşlarına göstermek için fotoğraf da çektirdi. Klimanjero’ya yolculuk eden Türk bayrağı, şimdi yeniden Afganistan Kandahar’da dalgalanıyor” dedi.